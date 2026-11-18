Chiều 18-11, tiếp tục phiên họp thứ 8 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý nhóm dự thảo luật trong lĩnh vực y tế, trong đó có dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ và hội trường, nhiều nội dung quan trọng của dự thảo luật đã được chỉnh lý.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp để chỉnh lý dự thảo luật.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi; thành phần hội đồng xác định chết não, chết tuần hoàn; tiêu chuẩn xác định chết não, chết tuần hoàn; điều kiện lấy mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết não, chết tuần hoàn trong trường hợp chưa đăng ký hiến...

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Chính phủ đối với dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu thấu đáo, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra, đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân để hoàn thiện dự thảo và báo cáo giải trình, tiếp thu, bảo đảm thấu tình, đạt lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tổng kết nội dung thảo luận của UBTVQH. Ảnh: Quochoi.vn

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm các quy định liên quan đến người dưới 18 tuổi; điều kiện hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống và sau khi chết não, chết tuần hoàn; thành phần hội đồng, tiêu chuẩn xác định chết não, chết tuần hoàn; hoạt động ghép có yếu tố nước ngoài và điều phối hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung vai trò quản lý Nhà nước của Bộ Y tế, giúp Chính phủ thực hiện quản lý trong lĩnh vực này; đồng thời nghiên cứu bổ sung vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, giám sát việc triển khai thi hành luật. Đặc biệt, cần rà soát kỹ các điều kiện, trình tự, thủ tục và cơ chế kiểm soát, bảo đảm tính tự nguyện, an toàn, minh bạch, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người hiến, nhất là người dưới 18 tuổi; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

ANH PHƯƠNG - CẨM HÀ