Từ sáng mai 18-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Từ ngày 19-11, miền Trung có thể mưa lớn trở lại. Cơ quan phòng chống thiên tai đề nghị ứng phó.

Đợt không khí lạnh này tiếp tục gây rét ở Hà Nội theo dự báo. Ảnh minh họa

Chiều 17-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, không khí lạnh đang di chuyển xuống gần biên giới phía Bắc nước ta.

Khoảng sáng 18-11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Khoảng đêm 19-11 và ngày 20-11, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ.

Từ chiều tối và đêm 18-11, Bắc bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19-11, Bắc Trung bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 15-18 độ C.

Từ ngày 18 đến 19-11, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 19 đến 21-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trên biển, từ trưa và chiều 18-11, vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ chiều và đêm 19-11, gió mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Trong đợt thời tiết này, mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cho sản xuất, nhà cửa và công trình hạ tầng.

Để chủ động ứng phó đợt không khí lạnh lần này, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tiếp tục đề nghị các địa phương ven biển từ TP Quảng Ninh đến Lâm Đồng thông báo, hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh gió mạnh, duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đối với khu vực Trung bộ, các địa phương cần rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn. Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi cần được vận hành, điều tiết theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Tại Bắc bộ, các địa phương triển khai phương án phòng, chống rét cho người dân, nhất là người già và trẻ em, đồng thời chủ động bảo vệ vật nuôi, cây trồng.

PHÚC VĂN