Đồng Tháp: Nông dân chủ động thích ứng với "bão giá", khô hạn

Giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá thương phẩm nhiều mặt hàng nông sản giảm khiến nông dân tỉnh Đồng Tháp đối mặt với tình trạng thua lỗ. Trước tình hình trên, ngành chức năng, doanh nghiệp và nông dân chủ động tìm cách thích ứng nhằm giảm rủi ro, ổn định sản xuất.

Nông dân Đồng Tháp thu hoạch vụ lúa đông xuân xong sẽ cho đất nghỉ giãn vụ

Giãn vụ và liên kết sản xuất

Ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhiều ruộng lúa sau khi thu hoạch xong, thay vì cày làm đất tơi xốp, bơm nước… chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo nhưng thời điểm này, nông dân đã chọn cách giãn vụ, phơi ruộng cho đất “thở”.

Ông Nông Văn Ninh, xã Tam Nông cho biết, giá xăng, dầu và vật tư nông nghiệp như: phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật… liên tục tăng khiến nông dân gặp nhiều khó khăn. Giãn vụ, kéo dài thời gian cho đất nghỉ và tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ… đang là lựa chọn mà nhiều nông dân tính tới trong cao điểm mùa khô này.

“Nếu gieo sạ vụ mùa tiếp theo nhưng nguy cơ đối mặt với tình trạng thua lỗ thì nông dân chúng tôi chọn giải pháp cho đất nghỉ khoảng 1 tháng, xem như phơi đất để vụ sau sạ lúa ít bị ngộ độc, đồng thời xử lý được mầm bệnh, phục hồi độ phì nhiêu của đất. Đặc biệt là giảm áp lực chi phí đầu vào trong bối cảnh giá vật tư chưa có dấu hiệu giảm”, ông Ninh nói.

Tại các xã Tam Nông, Thanh Bình, Mỹ Quí… (tỉnh Đồng Tháp), nhiều doanh nghiệp mua bán vật tư nông nghiệp cho biết, nhằm giảm áp lực chi phí đầu vào cho nông dân, hợp tác xã…, các doanh nghiệp vẫn giữ giá theo hợp đồng ban đầu.

Nông dân Đồng Tháp tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ

Theo ngành chức năng xã Tam Nông, hướng đi căn cơ giúp nông dân ổn định sản xuất đang được ngành chức năng thúc, đẩy đó là tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ. Nông dân, hợp tác xã và chính quyền địa phương nỗ lực kết nối doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra ổn định, giảm rủi ro thị trường.

Ông Lưu Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Nông cho biết, xã đang tập trung kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất cho bà con nông dân, tạo thành chuỗi liên kết bền vững trong thời gian tới nhằm ổn định giá bán để bà con an tâm sản xuất.

Tăng cường sử dụng phân hữu cơ

Tại vùng đất phèn, mặn Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp) có gần 16.000ha khóm, hàng năm sử dụng một lượng phân bón rất lớn. Từ lúc ra hoa đến thu hoạch mỗi ha khóm cần đến 6 bao phân hóa học, trong khi giá mỗi bao phân tăng từ 100.000-200.000 đồng trái ngược lại giá khóm thương phẩm giảm do chi phí vận chuyển tăng khiến nông dân trồng khóm đối mặt với tình trạng thua lỗ.

Nông dân vùng khóm chuyên canh Tân Phước tăng cường sử dụng phân hữu cơ

Nông dân Trần Văn Lo (xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp) có gần 40 năm trồng khóm trên đất nhiễm phèn này cho biết, chưa bao giờ nông dân vùng khóm chuyên canh đối mặt với khó khăn như lúc này. Giá phân bón tăng từ 15-20% so với tháng trước, trong khi giá khóm thương phẩm đang giảm còn khoảng 6.000 đồng/kg (loại 1). Tình hình sản xuất như vậy thì nông dân không có lời hoặc lỗ vốn vì không thể bỏ ruộng khóm bạc màu dần mà phải canh tác thường xuyên.

Để giảm rủi ro, nhiều hộ nông dân trong vùng đã chuyển đổi sang dùng phân bón hữu cơ thay cho phân bón hóa học thường dùng và tiết giảm chi phí ở nhiều khâu canh tác khác. Phân hóa học sử dụng từ 30-45 ngày/lần nhưng phân hữu cơ rải xuống đất thích nghi sẽ giãn thời gian sử dụng phân từ 60-75 ngày/lần. Ngoài ra, nông dân cũng sẽ sử dụng công lao động trong gia đình canh tác để giảm bớt chi phí.

Thu hoạch khóm tại Tân Phước

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện các giải pháp chuyển giao kỹ thuật canh tác cho nông dân, khuyến cáo nông dân sử dụng phân đúng kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất, đồng thời siết chặt công tác quản lý thị trường, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp nhằm đảm bảo mức giá vật tư phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân.

