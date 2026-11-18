Chiều 18-11, tại Nhà văn hóa thôn Phước Thuận (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) thu hút hơn 1.000 người dân, đại biểu tham dự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác Trung ương đến dự, phát biểu chỉ đạo, động viên và trao quà cho người dân.

Video khung cảnh tươi vui của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại vùng quê Tuy Phước. Thực hiện: NGỌC OAI

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác Trung ương dự ngày hội

Ngày hội quy tụ cư dân 4 thôn Phước Thuận, Nhân Ân, Quảng Vân và Lộc Hạ (cùng xã Tuy Phước) với hơn 20.600 người sinh sống. Đây là địa bàn có truyền thống đoàn kết, đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng, với đồng bào Phật giáo, Công giáo và Cao Đài chiếm hơn 35% dân số. Nơi đây có Tiểu chủng viện Làng Sông, một trong 3 cơ sở in chữ Quốc ngữ đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân, nghệ nhân và học sinh tham gia

Theo báo cáo địa phương, sau khi hợp nhất từ 8 thôn cũ, liên khu dân cư 4 thôn có 5.405 hộ, thu nhập bình quân đạt 60-62,5 triệu đồng/người/năm. Công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,7%, 100% thôn đạt chuẩn văn hóa.

Các tiết mục đồng diễn nghệ thuật dân gian truyền thống đặc sắc tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức hàng năm nhân Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11) đã trở thành nét đẹp trong đời sống chính trị, văn hóa, góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại ngày hội

Đặc biệt, từ năm nay, ngày hội được gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), hình thành Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc trên phạm vi cả nước. Sự kết hợp này khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa hai giá trị nền tảng của dân tộc: đoàn kết tạo nên sức mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần và động lực phát triển, gắn kết cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quà tặng người dân xã Tuy Phước

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị xã Tuy Phước củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, văn minh, giàu bản sắc; bảo tồn văn hóa truyền thống; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh, phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình.

Địa phương cũng cần phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tinh thần tự quản gắn với chuyển đổi số, xây dựng cộng đồng văn minh; tiếp tục củng cố tổ chức Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

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NGỌC OAI