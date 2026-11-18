Sáng 18-11, UBND phường Thuận Giao (TPHCM) tổ chức hội nghị công bố kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thủ Dầu Một – Tao Đàn).

Đại điện các hộ dân tham dự hội nghị. Ảnh: DUY TRẦN

Theo đó, phường Thuận Giao có 154 trường hợp bị tác động (gồm 148 trường hợp thu hồi một phần và 6 trường hợp thu hồi toàn bộ) với tổng diện tích gần 47.300m². Trong đó, diện tích đất phi nông nghiệp chiếm phần lớn với 26.778 m², đất nông nghiệp 13.981 m² và đất ở 6.537 m².

Đại diện lãnh đạo MAUR thông tin dự án metro số 2 Thủ Dầu Một- Tao Đàn đến người dân. Ảnh: DUY TRẦN

Thông tin vế dự án, bà Vũ Minh Huyền, Phó Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cho biết, tuyến metro số 2 đóng vai trò kết nối chiến lược vùng, phấn đấu đưa vào khai thác cuối năm 2030.

Dự án do MAUR làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách TPHCM với mục tiêu giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người có đất thu hồi.

Trước đó, UBND TPHCM đã phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến metro số 2 với tổng mức đầu tư hơn 36.586 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Người dân kiến nghị chính sách đền bù thỏa đáng. Ảnh: DUY TRẦN

Tại hội nghị, nhiều người dân bày tỏ lo ngại phần diện tích đất còn lại sau thu hồi quá nhỏ, không đủ điều kiện xây dựng; đồng thời quan tâm đến tiến độ triển khai dự án và kiến nghị có chính sách hỗ trợ đền bù, tái định cư thỏa đáng để sớm ổn định cuộc sống.

Người dân đồng thuận cao với dự án, mong muốn chính sách đền bù, tái định cư để ổn định cuộc sống. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo địa phương nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của tuyến metro số 2 trong việc kết nối giao thông đô thị, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan bám sát tiến độ, ưu tiên bàn giao mặt bằng sạch để khởi công và thi công dự án ngay trong quý I-2027.

Hướng tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một- Tao Đàn

Tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một – Tao Đàn) có tổng chiều dài khoảng 33,2km, gồm 17,8km đi ngầm và phần còn lại đi trên cao. Dự án quy hoạch 24 nhà ga (11 ga trên cao từ C0 đến C10 và 13 ga ngầm từ C11 đến C23), cùng khu depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha nằm tại phường Tam Bình và Hiệp Bình. Tuyến đi qua 16 phường: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ. Điểm đầu kết nối với ga S5 của metro số 1 đoạn TP mới Bình Dương - Suối Tiên; điểm cuối tại ga C23 (Công viên Tao Đàn), kết nối với metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

DUY TRẦN