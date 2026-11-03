Đà Nẵng mở Trung tâm trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng 3-11, UBND TP Đà Nẵng ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TP Đà Nẵng.

Trải nghiệm thoát nạn trên cao bằng dây hạ chậm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Quyết định 4355 ngày 24-9-2026 của UBND TP Đà Nẵng, Trung tâm đặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng), do Công an thành phố quản lý, điều hành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trung tâm sẽ tổ chức các chương trình học tập, huấn luyện, trải nghiệm thực hành phù hợp với từng nhóm đối tượng như học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động...

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tham quan khu trải nghiệm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người tham gia được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ; thoát nạn trong môi trường có nhiều khói; sử dụng bình chữa cháy xách tay, vòi và lăng chữa cháy; di chuyển người bị nạn thoát nạn từ trên cao và sơ cấp cứu người bị nạn.

Sinh viên trải nghiệm thoát nạn trong mô hình khói. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trung tâm dự kiến tổ chức hoạt động định kỳ vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Trước mắt, Trung tâm sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị hiện có của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết, việc đưa Trung tâm vào hoạt động là bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm, thực hành các kỹ năng cần thiết.

Sinh viên thực hành sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Để Trung tâm hoạt động hiệu quả, ông Trần Nam Hưng đề nghị Công an TP Đà Nẵng xây dựng chương trình phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng kỹ năng nhận diện nguy cơ cháy nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, thoát nạn và cứu người.

Ông cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp đưa hoạt động trải nghiệm tại Trung tâm đến cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và khu dân cư; trong đó ưu tiên lực lượng dân phòng, người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và người dân tại khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

Đối với địa bàn xa, cần linh hoạt các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Ngoài ra, đơn vị nghiên cứu ứng dụng công nghệ số, mô phỏng thực tế ảo phù hợp với nhu cầu và nguồn lực.

XUÂN QUỲNH