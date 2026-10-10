Phòng cháy chữa cháy

Thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty XSKT Sóc Trăng

Ngày 10-10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an TP Cần Thơ triển khai thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (XSKT Sóc Trăng).

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Thực tập PCCC-CNCH tại Công ty XSKT Sóc Trăng

Tình huống giả định là xảy ra cháy tại khu vực để xe ô tô, mô tô trong tầng hầm của Công ty XSKT Sóc Trăng. Nguyên nhân là nhiên liệu trong xe mô tô bị rò rỉ gặp nguồn nhiệt khiến ngọn lửa bùng phát và cháy dữ dội. Thời điểm này, tòa nhà có 15 người bị mắc kẹt.

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Những người trong tòa nhà di chuyển ra ngoài theo hướng dẫn để thoát nạn

Phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC-CNCH cơ sở nhanh chóng phát tín hiệu báo động, đồng thời hướng dẫn người dân thoát nạn và chữa cháy ban đầu. Dù vậy, đám cháy tiếp tục lan rộng.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt tiếp cận hiện trường, phối hợp lực lượng PCCC-CNCH cơ sở chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn người đang mắc kẹt, di chuyển tài sản đến khu vực an toàn.

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Lực lượng PCCC-CNCH chuyên nghiệp và cơ sở phối hợp chữa cháy

Sau hơn 1 giờ, hoạt động thực tập PCCC-CNCH tại Công ty XSKT Sóc Trăng diễn ra thành công.

Buổi thực tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác PCCC-CNCH; tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống của lực lượng PCCC-CNCH cơ sở khi có sự cố cháy, nổ; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trong triển khai nhiệm vụ khi có sự cố cháy nổ phức tạp xảy ra.

>>> Một số hình ảnh tại buổi thực tập:

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TUẤN QUANG

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