Hàng ngàn sinh viên tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ
SGGPO
Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ và tai nạn xảy ra ở trường học, ký túc xá.
Sáng 12-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã tổ chức buổi thực tập phương án PCCC và CNCH tại Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TPHCM (phường Đông Hòa, TPHCM).
* Cũng trong sáng nay, Đội CC và CNCH khu vực 30 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM tổ chức tuyên truyền, thực hành công tác CC và CNCH cho khoảng 1.000 sinh viên Trường Đại học Bình Dương (phường Phú Lợi, TPHCM).