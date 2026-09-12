Hàng ngàn sinh viên tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ

Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ và tai nạn xảy ra ở trường học, ký túc xá.

Sáng 12-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã tổ chức buổi thực tập phương án PCCC và CNCH tại Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TPHCM (phường Đông Hòa, TPHCM).

Tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực Ký túc xá khu B

Phát hiện cháy, nút báo cháy, thiết bị truyền tin báo sự cố cháy tự động kích hoạt. Thông báo sơ tán qua loa tay

Đội CC và CNCH khu vực 33 nhanh chóng triển khai các phương án

Triển khai ròng rọc cứu người bị nạn tại tầng 5

Huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ tham gia công tác CNCH

Hướng dẫn, điều tiết giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực diễn tập

Robot chữa cháy phối hợp với các xe chữa cháy triển khai phun nước chữa cháy

Tiếp nhận người bị nạn tại khu vực tập kết nạn nhân và di chuyển theo lộ trình giả định

Cấp cứu ban đầu, hỗ trợ di chuyển nạn nhân lên xe cứu thương để đưa tới cơ sở y tế gần nhất

* Cũng trong sáng nay, Đội CC và CNCH khu vực 30 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM tổ chức tuyên truyền, thực hành công tác CC và CNCH cho khoảng 1.000 sinh viên Trường Đại học Bình Dương (phường Phú Lợi, TPHCM).

Sinh viên được tuyên truyền quy định về an toàn PCCC



Sinh viên được hướng dẫn cách sử dụng vòi phun nước

Kỹ năng xử lý đám cháy nhỏ và những lưu ý khi thoát nạn trong môi trường có khói

Sinh viên được trang bị các kỹ năng nhằm chủ động xử lý tình huống khi phát hiện có cháy

THẢO NGUYỄN