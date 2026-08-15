Gần 200 chủ nhà trọ được hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy

Ngày 15-8, UBND phường Trung Mỹ Tây phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho gần 200 người là đại diện các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đại diện UBND phường Trung Mỹ Tây đề nghị các chủ cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững quy định pháp luật, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chuẩn bị phương án ứng phó và tổ chức thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Nội dung tập huấn tập trung vào 4 chuyên đề, gồm quy định pháp luật và các chủ trương về bảo đảm an toàn PCCC; kiến thức cơ bản về sự cháy, phương tiện PCCC và hệ thống thiết bị được trang bị tại nhà trọ, chung cư mini, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; trách nhiệm của chủ cơ sở và lực lượng PCCC tại chỗ; hướng dẫn lập, quản lý hồ sơ, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, kỹ năng thoát nạn.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn các chủ nhà trọ sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ở phần thực hành, đại diện các cơ sở được hướng dẫn sử dụng thang dây thoát nạn, dây tự cứu, kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiều khói độc, tận dụng các dụng cụ sẵn có để chữa cháy và thoát hiểm.

NGUYỄN TÂN