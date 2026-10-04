Diễn tập chữa cháy, cứu người tại chung cư Mỹ Phúc

Ngày 4-10, tại chung cư Mỹ Phúc (phường Phú Định) Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Khu vực 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM phối hợp Ban Quản trị và Ban Quản lý chung cư tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện.

Theo tình huống giả định, lúc 15 giờ ngày 4-10, do sự chập điện tại căn hộ A5.26, Chung cư Mỹ Phúc, gây cháy và nguy cơ lan sang các khu vực, tầng lân cận. Đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc, nhiệt độ cao, hạn chế tầm nhìn và gây khó khăn cho công tác thoát nạn, chữa cháy.

Tình huống giả định, lúc 15 giờ ngày 4-10, do sự chập điện tại căn hộ A5.26, chung cư Mỹ Phúc. Ảnh: THANH HIỀN

Lực lượng PCCC đưa nạn nhân xuống. Ảnh: THANH HIỀN

Người dân được đưa từ tầng cao xuống. Ảnh: THANH HIỀN

Tình huống giả định, thời điểm xảy ra sự cố, khoảng 300 người đang sinh sống, làm việc tại chung cư. Trong đó có 2 người bị té ngã khi thoát nạn và 1 người mắc kẹt tại ban công tầng A5, cần lực lượng chuyên nghiệp hỗ trợ cứu nạn.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở cắt điện toàn bộ chung cư, triển khai chữa cháy và hướng dẫn cư dân thoát nạn qua cầu thang bộ.

Sau 5 phút, khoảng 80 cư dân và nhân viên được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn; công tác hướng dẫn thoát nạn đối với các tầng còn lại tiếp tục được triển khai.

Buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chung cư Mỹ Phúc. Ảnh: THANH HIỀN

Theo bà Nguyễn Phương Mai, Trưởng Ban Quản lý chung cư Mỹ Phúc, việc tổ chức diễn tập PCCC định kỳ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho công tác quản lý, vận hành tòa nhà. Qua diễn tập, Đội PCCC cơ sở được rèn luyện kỹ năng sử dụng trang thiết bị, phân luồng, hướng dẫn cư dân thoát nạn an toàn và phối hợp với lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

Đây cũng là dịp kiểm tra khả năng vận hành đồng bộ của hệ thống chuông báo cháy, loa thông báo, áp lực nước chữa cháy và hệ thống tăng áp cầu thang khi có sự cố. Đồng thời, diễn tập giúp cư dân và người làm việc trong tòa nhà nhận biết tín hiệu báo động, ghi nhớ các lối thoát hiểm, qua đó chủ động hơn và hạn chế tâm lý hoảng loạn khi xảy ra cháy thực tế.

THANH HIỀN