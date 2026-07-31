Cảnh sát PCCC TPHCM dùng tiếng Anh tuyên truyền an toàn cho người nước ngoài

Cán bộ Đội CC-CNCH Khu vực 16 sử dụng tiếng Anh, đến tận nơi ở hướng dẫn người nước ngoài kỹ năng thoát nạn và bảo đảm an toàn PCCC.

Ngày 31-7, Phòng PC07, Công an TPHCM Cho biết Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC-CNCH) Khu vực 16 tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người nước ngoài tại các cơ sở cho thuê lưu trú ở đường Điện Biên Phủ và đường Nguyễn An Ninh trên địa bàn phường Bình Thạnh.

Theo PC07, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”, Đội CC-CNCH Khu vực 16 triển khai nhiều giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Cán bộ Đội CC-CNCH Khu vực 16 tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn. Ảnh: HỮU TÂM

Địa bàn Đội CC-CNCH Khu vực 16 quản lý gồm các phường Bình Thạnh, Gia Định, Bình Quới, Bình Lợi Trung và Thạnh Mỹ Tây, với dân số hơn 552.000 người. Đây là khu vực tập trung nhiều chung cư, nhà cao tầng, văn phòng, cơ sở lưu trú và nhà cho thuê có đông người nước ngoài cư trú.

Từ đầu năm 2026, đơn vị đăng ký thực hiện mô hình “Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC và CNCH cho người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn bằng ngôn ngữ của họ”. Đến nay, đơn vị tổ chức 13 buổi tuyên truyền cho 184 người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động biên soạn, dịch tài liệu, tờ rơi PCCC sang tiếng Anh; đồng thời bố trí cán bộ có khả năng ngoại ngữ trực tiếp hướng dẫn, trao đổi với người nước ngoài.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC-CNCH Khu vực 16 hướng dẫn người nước ngoài các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại nơi ở. Ảnh. HỮU TÂM

Ngày 28 và 30-7, Đội CC-CNCH Khu vực 16 tổ chức tuyên truyền tại các cơ sở cho thuê lưu trú trên đường Điện Biên Phủ và đường Nguyễn An Ninh, phường Bình Thạnh, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn bằng tiếng Anh các kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, thoát nạn, bảo đảm an toàn khi sử dụng điện, gas; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc. Đồng thời, đơn vị giới thiệu, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng "Help 114", "Báo cháy 114" giúp người dân tiếp cận nhanh các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp.

Theo Đội CC-CNCH Khu vực 16, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng hoạt động tuyên truyền PCCC bằng tiếng nước ngoài; đồng thời nâng cao kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến gần hơn với người dân, đặc biệt là cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại TPHCM.

NGUYỄN TÂN