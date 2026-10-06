Đà Nẵng thúc tiến độ các dự án tồn đọng kéo dài, nguy cơ lãng phí

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa có công văn về xử lý các dự án đầu tư công có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Theo đó, TP Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện các dự án, trong đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc, kết quả xử lý và tiến độ thực hiện trước ngày 9-10.

Đối với các dự án còn vướng mắc, TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các địa phương liên quan tập trung nguồn lực, xử lý dứt điểm, nhất là các vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. Từng nội dung phải xác định rõ tiến độ và thời hạn hoàn thành, không để tình trạng tồn đọng kéo dài.

Những dự án đã xác định phương án xử lý, các đơn vị được yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục liên quan như điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu; đồng thời đẩy nhanh thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Đối với 31 dự án thuộc danh mục theo dõi của Ban Nội chính Thành ủy, các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phụ trách được yêu cầu khẩn trương rà soát, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình theo đúng tiến độ cam kết.

XUÂN QUỲNH