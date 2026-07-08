Ngày 8-7, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ VH-TT-DL cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam với chủ đề “Việt Nam: Điểm hẹn mới của du lịch Halal".

Sự kiện thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo địa phương, đại diện ngoại giao và các chuyên gia quốc tế hàng đầu, nhằm thảo luận về chiến lược khai phá thị trường tiềm năng trị giá hàng trăm tỷ USD này.

Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho rằng Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển du lịch với môi trường chính trị ổn định, an ninh an toàn, vị trí kết nối khu vực cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa phong phú. Việt Nam cũng kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, tôn trọng đa dạng văn hóa và tín ngưỡng - những giá trị phù hợp với định hướng phát triển du lịch Halal.

Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam vẫn thiếu hệ sinh thái dịch vụ chuyên biệt cho du khách Hồi giáo, từ cơ sở lưu trú, nhà hàng đạt chuẩn Halal, không gian cầu nguyện đến nguồn nhân lực và hệ thống chứng nhận đồng bộ. Đại sứ Pakistan tại Việt Nam khuyến nghị Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chính sách thị thực, mở rộng các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của du khách Hồi giáo để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các đại biểu cũng nhận định, Khánh Hòa có nhiều lợi thế phát triển du lịch Halal nhờ hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, tài nguyên biển phong phú, văn hóa Chăm đặc sắc và sản phẩm trầm hương được thị trường Trung Đông ưa chuộng. Đây là những lợi thế để địa phương hướng đến phân khúc du khách có mức chi tiêu cao.

Để khai thác hiệu quả thị trường này, TS Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đề xuất triển khai khung hành động ACES với bốn trụ cột: tăng khả năng tiếp cận, đẩy mạnh truyền thông, xây dựng môi trường du lịch thân thiện và chuẩn hóa dịch vụ Halal. Bên cạnh đó, việc Chính phủ ban hành Nghị định 127/2026/NĐ-CP và đưa Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT) vào hoạt động được kỳ vọng tạo nền tảng hoàn thiện hệ sinh thái Halal tại Việt Nam.

Sự kiện thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo địa phương, đại diện ngoại giao và các chuyên gia quốc tế hàng đầu

Các chuyên gia nhận định, nếu tận dụng tốt cơ hội, du lịch Halal sẽ trở thành động lực thu hút dòng khách quốc tế có mức chi tiêu cao, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

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TIẾN THẮNG