Lâm Đồng đón đoàn khách du lịch thị trường Halal trọng điểm

Trưa 5-11, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức đón đoàn công tác thị trường Halal trọng điểm - Malaysia đến khảo sát và tổ chức Chương trình “Giao lưu kết nối và Hợp tác phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và đối tác Malaysia” năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng đón đoàn khảo sát tại Sân bay quốc tế Liên Khương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Được biết, trong 4 ngày tại Lâm Đồng, đoàn công tác gồm Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Malaysia, đại diện lãnh đạo các công ty lữ hành Malaysia sẽ tiến hành khảo sát các sản phẩm du lịch, dịch vụ phù hợp với thị trường Halal như khu vực trung tâm Đà Lạt, khu vực Phan Thiết.

Đông đảo thành viên Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Malaysia, lãnh đạo các công ty lữ hành Malaysia đến khảo sát tại Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, hoạt động nhằm tuyên truyền quảng bá văn hóa đặc trưng và các sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của Lâm Đồng đến các đối tác du lịch thuộc thị trường Halal trọng điểm - Malaysia. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, đẩy mạnh kết nối, xây dựng và mở rộng các tour tuyến du lịch trong quan hệ hợp tác quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, mở rộng kết nối tour, tuyến đưa khách quốc tế đến Lâm Đồng…

ĐOÀN KIÊN