Lâm Đồng đón đoàn khách du lịch thị trường Halal trọng điểm

Được biết, trong 4 ngày tại Lâm Đồng, đoàn công tác gồm Hiệp hội Du lịch và Lữ hành Malaysia, đại diện lãnh đạo các công ty lữ hành Malaysia sẽ tiến hành khảo sát các sản phẩm du lịch, dịch vụ phù hợp với thị trường Halal như khu vực trung tâm Đà Lạt, khu vực Phan Thiết.
Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, hoạt động nhằm tuyên truyền quảng bá văn hóa đặc trưng và các sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của Lâm Đồng đến các đối tác du lịch thuộc thị trường Halal trọng điểm - Malaysia. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, đẩy mạnh kết nối, xây dựng và mở rộng các tour tuyến du lịch trong quan hệ hợp tác quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, mở rộng kết nối tour, tuyến đưa khách quốc tế đến Lâm Đồng…