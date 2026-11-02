Xã hội

Đà Nẵng: Tổ chức lễ truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Nam Phước

SGGPO

Ngày 2-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Lễ truy điệu diễn ra trang nghiêm, thành kính, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước.

Trước đó, từ thông tin do người dân cung cấp, tại thôn Phước Xuyên có 4 phần mộ liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, được người dân chôn cất tại bờ ruộng trước đây.

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Lực lượng chức năng sử dụng rada để tìm kiếm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Phước phối hợp các đơn vị tổ chức tìm kiếm tại 3 địa điểm và phát hiện, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật.

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Các hài cốt liệt sĩ được chính quyền địa phương an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Phước
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NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

hài cốt liệt sĩ Nam Phước di vật

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