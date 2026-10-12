Đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị số 2) tiếp xúc cử tri tại xã Phú Giáo

Chiều 12-10, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM (đơn vị số 2) đã tiếp xúc cử tri tại xã Phú Giáo trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu gồm: Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM; Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Phú Giáo, kết nối trực tuyến đến các xã, phường: Tân Uyên, An Long, Bình Cơ, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên và Thường Tân.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: NGUYỄN MINH

Tại hội nghị, Linh mục Nguyễn Văn Riễn thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM giữa Kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp thứ 2.

ĐBQH Nguyễn Phạm Duy Trang trao đổi với cử tri tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN MINH

Cử tri xã Phú Giáo đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất; đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước và chiếu sáng công cộng; thủ tục hành chính; tình trạng thiếu sách giáo khoa; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, cán bộ đoàn thể ở ấp và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN MINH

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Vũ Hải Lý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo, đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Nguyễn Phạm Duy Trang, cũng trao đổi với cử tri một số nội dung liên quan; đồng thời ghi nhận, tổng hợp những kiến nghị còn lại để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

XUÂN TRUNG