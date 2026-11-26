Chiều 26-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, một bộ phận không khí lạnh mới ở trung tâm lục địa châu Á đang di chuyển xuống phía Bắc nước ta.

Trước đó, từ ngày 24 đến 26-11, Bắc bộ đã đón một đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ Hà Nội giảm còn 16 - 17 độ C, vùng núi cao có nơi xuống 6 - 9 độ C. Một số nơi ở Trung bộ xảy ra mưa lớn.

Trung tâm TP Hà Nội trưa 26-11, trời nắng nhưng hanh khô và lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Lúc 13 giờ ngày 26-11, nhiệt độ tại Bắc bộ phổ biến 19 - 21 độ C, trời không mưa. Dự báo từ chiều mai 27-11, bộ phận không khí lạnh mới bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Đợt không khí lạnh mới khiến gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, tại Hà Nội, trời không mưa, đêm và sáng rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 17 độ C. Nền nhiệt tại Hà Nội có thể tiếp tục giảm trong những ngày tới, sau khi đã xuống mức 16 - 17 độ C trong ngày 25 và 26-11.

Tại Trung bộ, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Dự báo từ chiều 27-11 đến sáng 30-11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

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PHÚC VĂN