Chiều 26-11, tại TP Cần Thơ, Kiểm toán Nhà nước cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy - Thường trực HĐND - UBND 3 địa phương Cần Thơ, An Giang, Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết quy chế phối hợp công tác kiểm toán nhà nước.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và 3 địa phương Cần Thơ, An Giang, Cà Mau ký kết quy chế phối hợp công tác kiểm toán nhà nước

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo 3 địa phương Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Giai đoạn 2023 - 2026, công tác triển khai quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và 3 địa phương đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Những thông tin, dữ liệu được trao đổi đã tác động tích cực đến chính quyền các địa phương trong xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; lập, quyết định, phê chuẩn dự toán và quyết toán ngân sách; phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2026 còn giúp hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và thanh tra các cấp; bảo đảm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước có cơ sở, hợp lý, khả thi với điều kiện thực tiễn và nâng cao chất lượng kiểm toán.

Tại hội nghị, Kiểm toán Nhà nước cùng Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy - Thường trực HĐND - UBND Cần Thơ, An Giang, Cà Mau tiếp tục ký kết quy chế phối hợp trong giai đoạn mới trên tinh thần chủ động, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan. Nội dung ký kết tập trung: tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm toán; khai thác, sử dụng hiệu quả kết quả kiểm toán phục vụ công tác lãnh đạo, giám sát, quản lý, điều hành; thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán...

TUẤN QUANG