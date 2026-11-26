TPHCM phát động phong trào “Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TPHCM” giai đoạn 2026-2030. Việc sử dụng giao thông công cộng được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Chiều 26-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, chủ trì họp báo.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì họp báo

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động

Tại họp báo, ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ TPHCM, thông tin về phong trào “Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TPHCM” giai đoạn 2026-2030 do UBND TPHCM phát động (ngày 23-10-2026 theo Kế hoạch 585/KH-UBND).

Phong trào nhằm tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân về lợi ích của sử dụng phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, metro, xe đạp công cộng, buýt đường thủy).

Điểm mới của phong trào là việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng được đưa vào đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân, gắn với bình xét thi đua, khen thưởng. Kết quả được xác thực điện tử trên nền tảng số.

Theo ông Nguyễn Hữu Nam, Kế hoạch 585/KH-UBND đề ra các chỉ tiêu đến năm 2030: tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đạt 15-20% nhu cầu đi lại; trên 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cam kết và sử dụng tối thiểu 2 lần/tuần; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 95%; 100% lượt đi lại được xác thực điện tử và ghi nhận trên nền tảng MultiGo...

Phong trào gồm 2 giai đoạn: 2026-2027 là tạo đột phá nhận thức, hỗ trợ giá vé, chuyển đổi xanh xe buýt nội tỉnh, hoàn thiện liên thông thanh toán; 2028-2030 là mở rộng mạng lưới, tích hợp đa phương thức, thiết lập vùng phát thải thấp, nhân rộng điển hình, tổng kết.

Ông Nguyễn Hữu Nam thông tin tại họp báo

TPHCM dự kiến sơ kết phong trào vào quý 2-2028 và tổng kết vào quý 4-2030. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực phong trào (các đơn vị báo cáo kết quả trước ngày 15-11 hàng năm); Sở Nội vụ phối hợp đôn đốc, đưa tiêu chí sử dụng giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần vào đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và thẩm định khen thưởng.

Tăng cường kiểm soát hàng hóa phục vụ dịp tết

Theo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, thực hiện cao điểm kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi, các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra trọng tâm từ khâu tập kết, lưu kho đến phân phối hàng hóa.

Các đội cũng tập trung kiểm tra nhóm hàng thiết yếu tại chợ đầu mối, chợ truyền thống, cơ sở sản xuất, kho hàng, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Từ ngày 12-10 đến 25-11, Chi cục đã kiểm tra 904 vụ, xử lý 818 vụ vi phạm, tạm giữ 74 tấn và gần 400.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm (trị giá ước hơn 18,3 tỷ đồng), phạt tiền hơn 1,9 tỷ đồng các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu.

Dự kiến thông xe, khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, từ nay đến hết năm 2026, TPHCM dự kiến thông xe, khánh thành các công trình: Dự án thành phần 1: xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc), dự kiến hoàn thành cao tốc 14,7km đoạn Thủ Đức; Gói thầu xây lắp N1.1 + N1.3 thuộc Dự án nút giao thông An Phú; Gói thầu xây lắp cầu Kỳ Hà thuộc Dự án nút giao thông Mỹ Thủy; Xây dựng nút giao ngã tư Đình (QL1 - Nguyễn Văn Quá), thông xe nhánh từ Thủ Đức đi hướng An Sương; Mở rộng, nâng cấp TL8 (đoạn từ cầu Kênh N31A đến Ngã tư Tân Quy); Xây dựng, mở rộng quốc lộ 50, huyện Bình Chánh (trước đây).

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