Văn hóa

Khai mạc Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế TPHCM 2026

SGGPO

Tối 21-10, tại Nhạc viện TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế TPHCM 2026, với chủ đề Giai điệu phương Đông - Oriental Melodies.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TPHCM nhấn mạnh, Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế TPHCM là không gian gặp gỡ, đối thoại và kết nối giữa các nền văn hóa thông qua ngôn ngữ âm nhạc.

Đây là cơ hội để giới thiệu những giá trị đặc sắc của âm nhạc dân tộc Việt Nam, đồng thời tìm hiểu, trân trọng sự đa dạng trong truyền thống âm nhạc của các quốc gia và cộng đồng trên thế giới.

am nhac dan toc 2.jpg
TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TPHCM phát biểu khai mạc. Ảnh: VĂN TUẤN

Trong đêm khai mạc, Dàn nhạc Khoa Âm nhạc Truyền thống, Nhạc viện TPHCM trình diễn tiết mục chào mừng là bản hòa tấu Giao mùa (sáng tác: Bùi Thiên Hoàng Quân).

Tiếp đó, lần lượt đại diện Thái Lan và Philippines đã mang đến các phần trình diễn ấn tượng, đậm bản sắc truyền thống.

am nhac dan toc 1.jpg
Tiết mục chào mừng của Dàn nhạc Khoa Âm nhạc Truyền thống, Nhạc viện TPHCM. Ảnh: VĂN TUẤN

Đến từ Thái Lan là Khoa Âm nhạc Truyền thống Thái Lan & Phương Đông, Trường Đại học Âm nhạc Mahidol - một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu của Thái Lan và châu Á; là trung tâm bảo tồn, nghiên cứu và phát triển âm nhạc truyền thống Thái Lan, tích cực hợp tác biểu diễn và nghiên cứu với nhiều đối tác trong và ngoài nước.

Các nghệ sĩ đã mang đến phần trình diễn: hòa tấu dây Saen Kham Nueng, độc tấu Deaw Sud Sa-ngaunSam Chan, tổ khúc Song Chan, hòa tấu dây dân ca Thái Lan.

am nhac dan toc 3.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng TS.NSND Đỗ Quốc Hưng tặng hoa, kỷ niệm chương cho các đoàn tham dự liên hoan và nhà tài trợ. Ảnh: VĂN TUẤN

Đại diện đến từ Philippines là UP AbeRon Rondalla, Trường Âm nhạc, Đại học Philippines với lực lượng nòng cốt là giảng viên và sinh viên.

Các nghệ sĩ mang đến các phần trình diễn gồm: hòa tấu dân vũ Tinikling, hòa tấu dân ca AruyLulay, hòa tấu Dahil sa Yo, Liniamo ne lieti calici, Gabi ng mga Aswang of CA Castro, Agos ng Panahon - chương III.

am nhac dan toc 4.jpg
Phần trình diễn của đoàn nghệ thuật Thái Lan tại đêm khai mạc. Ảnh: VĂN TUẤN

Sau đêm khai mạc, ngày 22-10, liên hoan tiếp tục diễn ra chuỗi seminar (hội thảo chuyên đề) thuộc các chủ đề: "Cấu tạo Jangdan trong âm nhạc truyền thống Hàn Quốc", "Nâng tầm nghệ thuật truyền thống Philippines qua hòa tấu Rondalla" và "Âm nhạc truyền thống Thái Lan: Truyền thống, truyền đạt và chuyển hóa".

Đêm bế mạc liên hoan và hòa tấu chung Việt Nam - Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào tối 23-10 tại Nhạc viện TPHCM.

Tin liên quan
VĂN TUẤN

Từ khóa

Liên hoan âm nhạc TPHCM 2026

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn