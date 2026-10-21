Gia Lai: Khánh thành nhà rông văn hóa xã Ia Dom

Nhà rông văn hóa xã Ia Dom có kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng, diện tích xây dựng 156m², cao 21,2m. Xung quanh khuôn viên được trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Nhà rông mới là nơi hội họp, tổ chức lễ hội, sinh hoạt văn hóa và trao truyền các giá trị truyền thống của đồng bào; đồng thời là địa điểm để cấp ủy, chính quyền và lực lượng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, giai đoạn 2024 -2026, Binh đoàn 15 được giao làm chủ đầu tư xây dựng 13 nhà rông văn hóa tại Gia Lai và Quảng Ngãi, với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng. Trong đó, 4 công trình triển khai năm 2024 có kinh phí hơn 12 tỷ đồng; 9 công trình năm 2026 có tổng kinh phí 20 tỷ đồng, do Binh đoàn 20 hỗ trợ.

Đến nay, 9 công trình nhà rông triển khai năm 2026 cơ bản hoàn thành, được nghiệm thu, bảo đảm điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định.