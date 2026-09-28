Đẩy lùi tệ nạn ma túy khỏi các khu nhà trọ

Công an các xã, phường tại TPHCM tăng cường kiểm tra cư trú, test nhanh ma túy đột xuất tại các khu nhà trọ. Một số chủ nhà trọ chủ động phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra người thuê mới và những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn.

Chủ nhà trọ chủ động mua que test

Nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, công an các xã, phường đã tăng cường tuần tra, kiểm tra cư trú và test nhanh ma túy đột xuất tại các khu nhà trọ.

Tổ công tác Công an xã Bình Chánh đến từng phòng trọ kiểm tra cư trú, test nhanh ma túy với người thuê Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đầu tháng 9-2026, Công an xã Bình Chánh kiểm tra đăng ký lưu trú và test nhanh ma túy tại 2 khu nhà trọ trên đường Vành Đai và tuyến An Phú Tây - Hưng Long. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhắc nhở 1 trường hợp khách đến chơi chưa khai báo lưu trú; đồng thời test nhanh ma túy gần 10 trường hợp, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Được công an địa phương khuyến khích, một số chủ nhà trọ chủ động mua que test ma túy, giá khoảng 1 triệu đồng mỗi hộp, để sẵn tại khu nhà trọ.

Ông Phan Văn Công, chủ một khu nhà trọ trên đường Vành Đai, cho biết phần lớn người thuê là lao động làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền, thường đi làm ban đêm và chấp hành tốt nội quy. Mỗi khi có người mới đến thuê, ông Công chủ động đề nghị kiểm tra ma túy và đa phần người thuê đều hợp tác. Theo ông, khoản chi phí khoảng 60.000 đồng/que test là không lớn so với việc bảo đảm an ninh, an toàn cho khu nhà trọ.

“Người thuê phải chấp hành, vì đây là quy định của khu nhà trọ. Khi được giải thích, mọi người đều vui vẻ đồng ý, vì họ đều là người đi làm, cần một nơi an toàn, bảo đảm an ninh trật tự để ổn định cuộc sống”, ông Công nói.

Tại phường Khánh Hội, Công an phường thường xuyên kiểm tra ma túy tại 10 nhà trọ đang thí điểm mô hình “Khu nhà trọ an toàn về an ninh trật tự, không ma túy”. Việc kiểm tra được tiến hành nghiêm ngặt với cả người đang cư trú và người mới đến thuê ngay trước khi ký hợp đồng.

Đến nay, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với ma túy. Việc quản lý chặt chẽ các khu nhà trọ giúp chủ động phòng ngừa hiệu quả tình trạng đối tượng xấu tụ tập, ẩn náu hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đơn vị đang khẩn trương phối hợp cùng UBND phường và các đoàn thể để nhân rộng mô hình này đến 100% nhà trọ trên địa bàn.

Đa dạng các mô hình nhà trọ an toàn

Ngoài siết chặt việc kiểm tra, các địa phương đang tích cực xây dựng mô hình nhà trọ an toàn, không ma túy và lồng ghép với việc quản lý cư trú, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy.

Nhận diện nguy cơ ma túy xâm nhập các khu trọ, địa bàn có đông công nhân, lao động, Công an TPHCM phối hợp Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật. Theo Ban Chỉ đạo 26 Công an TPHCM (Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM), trong 6 tháng đầu năm 2026, khoảng 675.000 công nhân và người lao động đã được tiếp cận các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Tại phường Bình Tân, nơi tập trung đông người lao động thuê trọ, nhiều mô hình được triển khai theo đặc điểm từng khu dân cư, như “Nhà trọ an toàn - Chung tay đẩy lùi tội phạm ma túy” tại khu phố 6; “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại khu phố 34; “Nhà trọ hội viên cựu chiến binh không ma túy, giữ gìn an ninh trật tự” tại khu phố 26 và 30.

Các mô hình này kết hợp tuyên truyền, vận động người thuê chấp hành pháp luật với xây dựng ý thức tự quản tại khu nhà trọ.

Công an phường Bình Tân thường xuyên làm việc với chủ các cơ sở lưu trú để phổ biến quy định về quản lý cư trú, phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống ma túy; vận động ký cam kết, bố trí áp phích tuyên truyền tại những vị trí dễ quan sát.

Cùng với đó, các khu nhà trọ được rà soát, kiểm tra luân phiên. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, test nhanh ma túy và xác minh, xử lý theo quy định.

Tại phường Bình Thạnh, “Khu nhà trọ an toàn cho người khiếm thị và trẻ em” trên đường Bùi Đình Túy được xây dựng theo hướng phù hợp với nhóm người thuê đặc thù. Khu nhà trọ có 47 người, trong đó 21 người khiếm thị, cùng một số người khiếm thính và người gặp khó khăn.

Bà Trần Mỹ Chi, quản lý khu nhà trọ, cho biết người thuê nhà tại đây đều chủ động nâng cao cảnh giác, không để người lạ lợi dụng khu nhà trọ làm nơi tụ tập sử dụng hoặc cất giấu ma túy.

Theo bà Cao Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thạnh, các đoàn thể thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và người yếu thế nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân được hướng dẫn thông tin để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

NGUYỄN TÂN - LÊ THOA - THẢO NGUYỄN - MẠNH THẮNG