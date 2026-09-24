Xã Long Sơn phấn đấu hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 24-9, Đảng ủy xã Long Sơn (TPHCM) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ bảy (mở rộng), sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Đảng ủy xã Long Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ bảy (mở rộng)

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội xã Long Sơn được duy trì ổn định. Tổng doanh thu các ngành kinh tế lũy kế ước đạt 2.533 tỷ đồng (hơn 87% kế hoạch năm); giải ngân vốn ngân sách thành phố bổ sung đạt gần 74%); thu ngân sách 3đạt 108% so với dự toán.

Từ đầu năm đến nay, xã tiếp nhận 5.970 hồ sơ và giải quyết 5.924 hồ sơ (đạt 99,2%), 100% hồ sơ được xử lý trước hạn và số hóa theo quy định. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được địa phương triển khai kịp thời. Tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe toàn dân đạt 65,6%...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, nhấn mạnh, trong 3 tháng cuối năm, xã Long Sơn phấn đấu hoàn thành 100% thu chi ngân sách và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Địa phương cũng đẩy mạnh chương trình khám sức khỏe toàn dân; quyết liệt triển khai xây dựng xã Long Sơn không ma túy; siết chặt quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất công…

* Cùng ngày, xã Long Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định về sắp xếp các tổ chức đảng và chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Long Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Long Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định về sắp xếp các tổ chức đảng

KHÁNH CHI