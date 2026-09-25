Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ phụ trách ở Côn Đảo

Ngày 25-9, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2026 cho hơn 60 cán bộ, đảng viên đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng.

Các học viên tham dự tập huấn.

Báo cáo viên truyền đạt, cập nhật những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Hồ Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM và các báo cáo viên truyền đạt, cập nhật những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; phổ biến những quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và cấp ủy cấp trên, gắn với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ phụ trách tại Đặc khu Côn Đảo

Các báo cáo viên cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận và giải đáp cho học viên những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng đã góp phần củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát trong xử lý công việc chuyên môn đúng quy trình, quy định và Điều lệ Đảng

Từ đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng tại Đặc khu Côn Đảo trong tình hình mới.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI