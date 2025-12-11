Ghép tạng cho trẻ em cần được gỡ vướng

Trong 20 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM thực hiện hơn 50 ca ghép gan và 37 ca ghép thận, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho nhiều trẻ suy tạng giai đoạn cuối.

Ê-kíp của Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM thực hiện một ca ghép gan cho trẻ em

Ngày 11-12, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM tổ chức hội nghị khoa học về ghép tạng cho trẻ em năm 2025.

Theo PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, ghép tạng ở trẻ, đặc biệt ghép gan và ghép thận, là những kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa.

Bệnh viện Nhi đồng 2 triển khai ghép thận từ năm 2004 và ghép gan từ năm 2005. Thời gian đầu, các ca ghép có sự hỗ trợ của chuyên gia Bỉ và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến nay, bệnh viện thực hiện thành công hơn 50 ca ghép gan và 37 ca ghép thận ở trẻ em, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm ghép tạng nhi khoa chủ lực của cả nước.

Mặc dù vậy, kết quả ghép tạng ở trẻ còn rất khiêm tốn, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, chủ yếu do khan hiếm nguồn tạng. Hầu hết các ca ghép gan và thận đều từ người cho sống (cha, mẹ, người thân), nguồn tạng từ người cho chết não bị bỏ lỡ.

Thực tế, ở các nước phát triển, nguồn tạng hiến từ trẻ em chết não có thể sử dụng ghép tạng, mở rộng cơ hội sống cho các bệnh nhi. Tuy nhiên tại nước ta, luật pháp chưa cho phép thực hiện dù có những trường hợp đặc biệt, cha mẹ của trẻ đồng ý hiến tạng để cứu người.

Các chuyên gia đề nghị, cần sớm điều chỉnh, sửa đổi quy luật để phù hợp với thực tế y học và đạo đức xã hội, tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn cho hoạt động ghép tạng trẻ em.

GS-BS Trần Đông A, người đặt nền móng cho chương trình ghép tạng trẻ em, tham dự hội nghị sáng 11-12

Hội nghị diễn ra với 17 báo cáo khoa học chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kỹ thuật, góp phần tăng cường hợp tác và nâng cao chất lượng ghép tạng trẻ em tại Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, Bệnh viện Nhi đồng 2 tri ân TTND-GS-BS Trần Đông A, người đã đặt nền móng và dẫn dắt những bước đi đầu tiên của chương trình ghép tạng trẻ em tại bệnh viện cũng như tại TPHCM.

Theo Bộ Y tế, đến nay, lĩnh vực ghép tạng ở Việt Nam đã thực hiện ghép được 6 bộ phận cơ thể người, với hơn 9.800 ca ghép, trong đó chủ yếu là ghép thận với 8.904 ca, ghép gan 754 ca, ghép tim 126 ca, ghép phổi 13 ca…

