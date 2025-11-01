Ghép tạng Việt Nam tiệm cận thế giới, nhưng vẫn bị “níu chân”

Ngày 1-11, tại Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức đã tổ chức hội nghị khoa học quốc tế năm 2025 với chủ đề "Vai trò của ngoại khoa và ghép tạng trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu".

Hội thảo có sự tham dự của hơn 500 đại biểu là các chuyên gia, bác sĩ và nhà nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước. TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, ghép tạng là kỹ thuật y khoa phức tạp nhất, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều chuyên khoa ở trình độ rất cao, từ hồi sức, gây mê, phẫu thuật, đến dược lý và chăm sóc sau ghép.

Nếu trước đây, trình độ ghép tạng ở Việt Nam chỉ ở mức tiếp cận các nước đang phát triển, thì hiện nay nhiều kỹ thuật ghép tạng đã tiệm cận trình độ của các nước phát triển. Trong đó nhờ các cải tiến về quy trình và kỹ thuật tại Bệnh viện Việt Đức, đã giúp rút ngắn thời gian ghép gan từ 12 - 14 giờ xuống chỉ còn 6 - 7 giờ.

Ghép tạng tại Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc ngang tầm thế giới

Theo Bộ Y tế, đến nay lĩnh vực ghép tạng ở Việt Nam đã thực hiện ghép được 6 bộ phận cơ thể người, với hơn 9.800 ca ghép, trong đó chủ yếu là ghép thận với 8.904 ca, ghép gan là 754 ca, ghép tim là 126 ca, ghép phổi 13 ca… và hàng trăm ca ghép mô (giác mạc, da, tế bào gốc...).

Hiện nay, không chỉ các bệnh viện lớn, như: Việt Đức, 108, 103, Chợ Rẫy, Trung ương Huế thực hiện ghép tạng mà nhiều bệnh viện tỉnh, thậm chí vùng sâu vùng xa cũng đã thực hiện được ghép tạng.

TS Dương Đức Hùng phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, hoạt động hiến ghép tạng ở nước ta đang gặp phải là rào cản lớn về thể chế. Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác được ban hành năm 2007 đã lạc hậu so với thực tiễn, nhiều điều khoản đã trở thành rào cản cho phát triển.

"Luật hiện hành quy định trẻ em không được phép hiến tạng, dù có những trường hợp bệnh lý đặc biệt mà cha mẹ đồng ý hiến để cứu người khác", TS Dương Đức Hùng dẫn chứng và cho rằng, đã đến lúc cần sửa đổi luật để phù hợp với thực tế y học và đạo đức xã hội, tạo hành lang pháp lý đầy đủ và linh hoạt hơn cho hoạt động ghép tạng.

Bên cạnh đó, quy định về đồng thuận của gia đình dù người mất đã đăng ký hiến tạng khi còn sống, nhưng quy định hiện tại vẫn yêu cầu phải có sự đồng ý của thân nhân, nên đây là rào cản lớn nhất khiến nhiều tạng quý bị chôn vùi thay vì cứu người. Do đó, TS Dương Đức Hùng đề xuất Việt Nam nên học tập mô hình của các nước tiên tiến, khi một người đã đăng ký hiến tạng sẽ công nhận tuyệt đối, không cần sự đồng thuận của gia đình.

KHÁNH NGUYỄN