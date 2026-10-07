Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về 2 tội danh liên quan ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật) về 2 tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị can Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật) thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Bị can Kiều Quốc Nhã, tài xế của Long Nhật, bị đề nghị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bảy bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo kết luận điều tra, Nhã mua ma túy đá từ Trần Trung Hiếu để sử dụng và bán lại cho nhiều người, trong đó có Đinh Long Nhật, Nguyễn Minh Nhựt, Lưu Thiện Phát, Trần Quốc Tế và Đặng Hải Dương.

Cơ quan điều tra xác định Long Nhật, Nguyễn Minh Nhựt và Đỗ Đình Giang đã 2 lần cùng sử dụng ma túy đá tại phòng ngủ của Nhật, vào các ngày 23 và 26-3-2026.

Lần đầu, khoảng 21 giờ ngày 23-3, sau khi đi công việc về, Nhật mua 500.000 đồng ma túy đá của Nhã. Nhật đưa Nhã 1 triệu đồng, gồm tiền mua ma túy và 500.000 đồng tiền công lái xe. Sau đó, Nhật cùng Giang và Nhựt sử dụng số ma túy này.

Lần thứ hai, khoảng 21 giờ 30 ngày 26-3, Nhật mua một gói ma túy đá giá 1 triệu đồng từ người tên Đức (chưa rõ lai lịch), rồi cùng Nhựt và Giang sử dụng tại phòng ngủ.

Theo kết luận điều tra, Nhật cung cấp ma túy và địa điểm, Nhựt chuẩn bị dụng cụ, Giang trực tiếp chuẩn bị ma túy cho cả nhóm sử dụng. Số ma túy còn lại sau lần sử dụng ngày 26-3 được Nhật giao Giang cất giữ.

Ngày 28-3, công an kiểm tra, thu giữ 0,6040 gam methamphetamine tại phòng 201, nhà nghỉ Phương Anh, phường Tân Tạo, TPHCM. Cơ quan điều tra xác định đây là số ma túy Nhật giao Giang cất giữ để tiếp tục sử dụng.

SONG MAI - Ý LINH