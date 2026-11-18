Đầu bếp nổi tiếng thế giới Martin Yan (Yan Can Cook) sẽ có 3 buổi trình diễn với các chủ đề về ẩm thực gia đình, di sản ẩm thực và món ăn cao cấp từ cá tra tại Lễ hội cá tra Đồng Tháp lần thứ I năm 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 6-12.

Đồng Tháp lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Cá tra, có đầu bếp nổi tiếng thế giới Martin Yan tham gia trình diễn

Ngày 18-11, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức, bà Trần Thị Bé Bảy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, thông tin về công tác chuẩn bị Lễ hội cá tra Đồng Tháp lần thứ I năm 2026.

Lễ hội diễn ra tại phường Hồng Ngự và phường An Bình, dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Từ dòng Mekong đến bàn ăn thế giới”, lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh, khẳng định thương hiệu cá tra Đồng Tháp; đồng thời tạo không gian kết nối doanh nghiệp, đối tác, nhà sản xuất và người nuôi cá tra trong, ngoài nước.

Địa điểm chính diễn ra lễ hội là Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Hồng Ngự). Trong khuôn khổ sự kiện có nhiều hoạt động quảng bá ngành hàng, xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch. Nổi bật là đại cảnh check-in cá tra Đồng Tháp “Vòng quanh thế giới”; không gian triển lãm “Hành trình cá tra Đồng Tháp”, trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu và sản phẩm thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia; phiên chợ hàng Việt khu vực biên giới - Hồng Ngự năm 2026.

Đáng chú ý, đầu bếp Martin Yan sẽ thực hiện 3 buổi trình diễn chế biến món ăn, dự kiến bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút trong các ngày 3, 4 và 5-12. Ngày 3-12, với chủ đề “Yan nấu được và bạn cũng nấu được”, ông giới thiệu những món ăn đơn giản, gần gũi, dễ thực hiện để người nội trợ có thể học và chế biến tại nhà.

Ngày 4-12, chủ đề “Di sản ẩm thực” tập trung vào các món ăn mang dấu ấn văn hóa địa phương, góp phần quảng bá ẩm thực và du lịch Đồng Tháp.

Ngày 5-12, với chủ đề “Ẩm thực cao cấp quốc tế”, đầu bếp Martin Yan sáng tạo những món ăn tinh tế từ nguyên liệu cá tra, hướng đến nâng cao giá trị và quảng bá sản phẩm cá tra trên thị trường ẩm thực quốc tế.

Bà Trần Thị Bé Bảy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, thông tin về Lễ hội Cá tra lần đầu tiên được tỉnh này tổ chức

Ngoài các buổi trình diễn, đầu bếp Martin Yan còn trực tiếp đến các vùng nuôi cá tra để giao lưu với người nuôi, tìm hiểu hoạt động sản xuất. Ông cũng tham gia quảng bá các làng nghề truyền thống, trong đó có làng nghề làm khô, mắm ở Hồng Ngự.

Các hoạt động trải nghiệm thực tế góp phần giới thiệu hành trình từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm chế biến, lan tỏa hình ảnh ngành hàng cá tra và văn hóa ẩm thực Đồng Tháp.

Lễ hội còn có không gian ẩm thực quốc tế với chủ đề “Ẩm thực cá tra - Vươn xa thế giới”, cùng nhiều hoạt động kết nối, giới thiệu sản phẩm và quảng bá tiềm năng ngành hàng thủy sản địa phương.

Thông qua lễ hội, tỉnh Đồng Tháp hướng đến giới thiệu những thành tựu khoa học, công nghệ trong chuỗi ngành hàng cá tra; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển sản xuất theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ.

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QUANG VINH