Phát triển trung tâm Outlet, thêm động lực tăng trưởng mới cho thương mại - dịch vụ

Hành lang pháp lý và cơ chế hoàn thuế tại chỗ là một trong những "nút thắt" cần sớm tháo gỡ để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, phát triển mô hình Outlet tại TPHCM.

Ngày 19-8, Sở Công thương TPHCM tổ chức Tọa đàm “Phát triển Trung tâm Outlet tại TPHCM - Cơ hội đột phá và động lực tăng trưởng mới cho Thương mại - Dịch vụ - Du lịch”.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, với quy mô thị trường, doanh nghiệp lớn và điều kiện thuận lợi để hình thành các trung tâm mua sắm hiện đại, TPHCM có nhiều tiềm năng để phát triển mô hình Outlet (nơi các thương hiệu chính hãng bán rẻ hơn từ 30%-70% so với giá gốc).

Từ góc độ nhà đầu tư, bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) kiến nghị TPHCM tập trung tháo gỡ hai "nút thắt" đối với mô hình premium outlet là hành lang pháp lý và cơ chế hoàn thuế tại chỗ.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc IPPG phát biểu tại tọa đàm

Thêm nữa, bà Lê Hồng Thủy Tiên cũng đề xuất TPHCM xây dựng cơ chế, chính sách ổn định và có giá trị pháp lý xuyên suốt vòng đời dự án, thay vì thí điểm trong 2–3 năm. Đây là điều kiện quan trọng để các nhà đầu tư và thương hiệu quốc tế có thể đưa ra quyết định đầu tư dài hạn.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đề xuất TPHCM đưa mô hình cửa hàng miễn thuế nội đô (Downtown Duty Free) vào quy hoạch, kết hợp với hệ thống Outlet để tạo “hiệu ứng giảm giá kép”. Đó là, người tiêu dùng vừa mua hàng với giá ưu đãi, vừa được hưởng chính sách hoàn thuế.

Mô hình được kỳ vọng kích thích sức mua của cả khách quốc tế và người tiêu dùng trong nước, đồng thời giữ dòng tiền ở lại Việt Nam thay vì chảy ra nước ngoài.

Khách quốc tế mua sắm tại Sasco Duty Free, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Để triển khai, theo ông Trần Hữu Linh, TPHCM cần sớm rà soát quỹ đất chiến lược, nhất là các khu vực gần sân bay và các trục giao thông chính, đồng thời xây dựng cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai để thu hút các tập đoàn quản lý Outlet quốc tế. Thành phố cũng cần chủ động quy hoạch vị trí, xây dựng cơ chế khuyến mãi và kết nối Outlet với hệ thống du lịch.

THI HỒNG