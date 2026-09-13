Năm 2025, cả nước ghi nhận 2.074 vụ bạo lực gia đình liên quan đến 1.941 hộ gia đình. Trong số những người có hành vi bạo lực gia đình, 97 cá nhân bị xử lý hình sự, phạt tù. Những con số này cho thấy bạo lực gia đình vẫn là vấn đề cần được quan tâm, phòng ngừa và can thiệp kịp thời.

Theo thống kê của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổng hợp từ báo cáo của địa phương, năm 2025, cả nước ghi nhận 2.074 vụ bạo lực gia đình tại 34 tỉnh, thành, liên quan đến 1.941 hộ gia đình.

Một số địa phương ghi nhận số vụ ở mức cao như Thanh Hóa với 430 vụ; Phú Thọ 181 vụ; Nghệ An 172 vụ; Tuyên Quang 168 vụ…

Trong số các trường hợp gây bạo lực gia đình, 97 cá nhân bị xử lý hình sự, phạt tù; 109 người bị xử phạt vi phạm hành chính; 1.515 người bị góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư và 49 người bị buộc chấm dứt hành vi bạo lực gia đình.

Bạo lực gia đình không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần của người bị bạo lực mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định của gia đình, đặc biệt là sự phát triển thể chất, tâm lý và nhân cách của trẻ em.

Tăng cường bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình

Cùng với xử lý người có hành vi bạo lực gia đình, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân.

Trong năm 2025, có 1.224 người được trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý, kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình; 539 người được hỗ trợ chăm sóc, điều trị. Đặc biệt, 91 người được bố trí nơi ở tạm thời và hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu, góp phần bảo đảm an toàn trước nguy cơ tiếp tục bị bạo lực.

Việc hỗ trợ kịp thời giúp người bị bạo lực vượt qua những tổn thương trước mắt, ổn định cuộc sống, chủ động tìm kiếm sự trợ giúp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Củng cố mạng lưới phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng

Để nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần giảm bạo lực gia đình, nhiều mô hình và giải pháp phòng, chống bạo lực đã được triển khai tại các địa phương.

Tính đến hết năm 2025, gần 7.000 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được triển khai trên cả nước; hơn 25.500 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và gần 30.000 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình được hình thành.

Hơn 45.200 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được xây dựng, trở thành nơi hỗ trợ, cư trú an toàn cho người bị bạo lực gia đình. Gần 20.000 đường dây nóng cũng được thiết lập, góp phần tiếp nhận thông tin và hỗ trợ kịp thời các trường hợp bị bạo lực.

Trẻ em chịu nhiều tổn thương khi xảy ra bạo lực gia đình

Theo Tiến sĩ Vũ Thiện Toàn, chuyên gia về trẻ em, một số giá trị văn hóa gia đình truyền thống tốt đẹp đang có nguy cơ mai một khi mối quan hệ giữa các thành viên thiếu sự kết nối, thời gian dành cho nhau ít hơn. Đáng lo ngại, tình trạng bạo lực, mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình có chiều hướng gia tăng.

Khi gia đình không hạnh phúc, trẻ em thường là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi. Khi cha mẹ không êm ấm hoặc ly hôn, trẻ có thể chịu tổn thương tâm lý, thiếu hụt sự quan tâm và những điều này ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành.

Ngược lại, trẻ lớn lên trong gia đình hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương, quan tâm và chở che sẽ cảm nhận được sự an toàn, học cách ứng xử tích cực và có xu hướng nhìn nhận bản thân, xã hội, tương lai lạc quan hơn.

Tiến sĩ Vũ Thiện Toàn cho rằng, trẻ được yêu thương và chấp nhận sẽ tự tin hơn. Trong khi đó, trẻ lớn lên trong gia đình không ấm êm hoặc khiếm khuyết có thể hình thành cách nhìn tiêu cực về bản thân, hôn nhân và sự bền vững của gia đình.

Theo chuyên gia, một mái ấm tràn đầy yêu thương, không có bạo lực là nền tảng để mỗi thành viên phát triển toàn diện, trở thành công dân tốt. Những “tế bào” gia đình khỏe mạnh cũng chính là gốc rễ để đất nước phát triển bền vững, phồn thịnh.

Thông điệp “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng” được lựa chọn làm chủ đề truyền thông nhân Ngày Gia đình Việt Nam trong nhiều năm qua cũng khẳng định vai trò đặc biệt của gia đình đối với sự ổn định và phát triển của xã hội.

“Hướng về nhà” thay vì chú trọng “hướng ngoại”

Để mỗi gia đình thực sự trở thành nơi bình yên và gắn kết, Tiến sĩ Vũ Thiện Toàn cho rằng các thành viên cần dành thời gian quan tâm, chia sẻ và vun đắp tình cảm với nhau.

Trong cuộc sống hiện đại, điều quan trọng không hẳn là dành thật nhiều thời gian mà là có những khoảng thời gian thực sự chất lượng cho gia đình. Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả là duy trì những bữa cơm gia đình đầm ấm.

Các thành viên cũng cần biết lắng nghe, chia sẻ, giao tiếp hòa nhã, tôn trọng và thấu hiểu nhau; đồng thời ý thức trách nhiệm, bổn phận của mình trong gia đình. Đây cũng là cách gìn giữ những nét đẹp văn hóa gia đình truyền thống.

“Những người vợ - người chồng, người cha - người mẹ hãy gạt bỏ sự ích kỷ của bản thân, vì lợi ích chung để xây dựng nền tảng gia đình vững chắc. Có một nơi để về đó là nhà, có những người để yêu thương đó là gia đình. Và có được cả hai đó là hạnh phúc”, chuyên gia nhấn mạnh.

Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện

Người dân có thể báo tin, tố giác bằng cuộc gọi, tin nhắn, gửi đơn, thư hoặc trực tiếp cung cấp thông tin đến các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình qua các địa chỉ sau: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; Cơ quan Công an hoặc Đồn Biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; Cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; Người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 117.

QUYẾT THẮNG- YẾN HOA