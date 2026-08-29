Trường Đại học Văn Hiến quy tụ học giả quốc tế bàn về kinh tế số và quản trị

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang định hình lại mô hình phát triển kinh tế và quản trị trên toàn cầu, Trường Đại học Văn Hiến đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế "Kinh tế số trong bối cảnh quản trị hiện đại". Hội thảo đã quy tụ gần 200 nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và đại diện các cơ sở giáo dục đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Hội thảo quốc tế “Kinh tế số trong bối cảnh quản trị hiện đại” với sự tham gia của đông đảo các học giả, chuyên gia, giảng viên, sinh viên trong nước và quốc tế, cùng trao đổi, chia sẻ tri thức về kinh tế số, công nghệ và quản trị trong kỷ nguyên số

Sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế của Trường Đại học Văn Hiến như một trung tâm kết nối học thuật, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy đối thoại đa chiều về các vấn đề chiến lược của nền kinh tế số.

Trường Đại học Văn Hiến khẳng định vai trò cầu nối tri thức quốc tế

Sáng 28-8-2026, tại Hội trường Trần Hưng Đạo, HungHau Campus, Trường Đại học Văn Hiến tổ chức Hội thảo quốc tế “Kinh tế số trong bối cảnh quản trị hiện đại”. Sự kiện nằm trong chiến lược đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục, tăng cường nghiên cứu khoa học ứng dụng và mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật của Trường Đại học Văn Hiến.

Việc quy tụ các học giả đến từ Đại học Punjabi (Ấn Độ), Đại học Roehampton (Vương quốc Anh), Đại học Southern Luzon State (Philippines), Đại học RMIT Việt Nam cùng nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước, quốc tế cho thấy năng lực kết nối học thuật ngày càng rộng mở của Trường Đại học Văn Hiến trong hệ sinh thái giáo dục toàn cầu.

Không chỉ là diễn đàn công bố kết quả nghiên cứu, hội thảo còn là minh chứng cho định hướng phát triển của Trường Đại học Văn Hiến theo mô hình đại học ứng dụng, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, xã hội trong kỷ nguyên số.

PGS. TS Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến phát biểu tại Hội thảo

Diễn đàn học thuật quốc tế với hàm lượng nghiên cứu cao

Hội thảo ghi nhận gần 200 công trình nghiên cứu từ các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý trong nước, quốc tế gửi về tham dự. Sau quá trình phản biện khoa học nghiêm túc, 108 bài nghiên cứu được lựa chọn công bố trong kỷ yếu hội thảo.

Giáo sư Prof. Sahil Raj, Đại học Punjabi (Ấn Độ) trình bày tham luận “Các hướng nghiên cứu về chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi” tại Hội thảo

Các công trình nghiên cứu tập trung vấn đề thời sự của nền kinh tế số.

Thứ nhất là chuyển đổi số, đổi mới mô hình kinh doanh và chiến lược tăng trưởng dựa trên dữ liệu. Các nhà nghiên cứu và chuyên gia phân tích những thay đổi trong cách doanh nghiệp tổ chức hoạt động, ra quyết định và kiến tạo giá trị trong môi trường số.

Thứ hai là ESG, phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn, với các nghiên cứu về mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội, quản trị doanh nghiệp và bảo vệ môi trường.

Thứ ba là quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, rủi ro và an ninh mạng, tập trung vào khả năng thích ứng của tổ chức trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thị trường.

Bên cạnh đó, các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối và học máy được trao đổi dưới góc độ ứng dụng trong quản trị, điều hành và vận hành thông minh. Hội thảo đồng thời đặt ra những vấn đề liên quan đến đạo đức AI, hành lang pháp lý, bảo mật dữ liệu và trách nhiệm xã hội, hướng đến một hệ sinh thái số đổi mới, an toàn và có trách nhiệm.

Tiến sĩ Huỳnh Thị Thanh Trúc, Phó Trưởng Khoa Quản trị Trường Đại học Văn Hiến trình bày tham luận “Tác động của hiểu biết tài chính số đến quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư tại TPHCM: Vai trò trung gian niềm tin thị trường”tại Hội thảo

Góp phần kiến tạo tri thức cho tương lai số

Theo PGS.TS. Nguyễn Minh Đức, hội thảo là cơ hội để kết nối các nhà nghiên cứu với cộng đồng doanh nghiệp, kết nối ý tưởng với hành động và thúc đẩy việc chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành giá trị thực tiễn.

Thông qua hội thảo quốc tế này, Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục khẳng định định hướng trở thành một đại học ứng dụng hội nhập quốc tế, đóng vai trò kết nối tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Sự kiện không chỉ tạo ra một diễn đàn học thuật uy tín mà còn góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Văn Hiến trên bản đồ giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại Việt Nam, đồng thời khẳng định trách nhiệm của nhà trường trong việc kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền kinh tế số.

Các chuyên gia, học giả tham gia phiên thảo luận tại Hội thảo, cùng trao đổi những góc nhìn đa chiều về công nghệ, đổi mới sáng tạo và các xu hướng quản trị trong thời đại số

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