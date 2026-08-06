Phường Phú Lợi đẩy nhanh xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập

Lãnh đạo phường Phú Lợi vừa khảo sát các trụ sở dôi dư sau sáp nhập nhằm rà soát hiện trạng, định hướng chuyển đổi công năng và đầu tư cải tạo. Phường ưu tiên bố trí các cơ sở phục vụ hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa và công trình công cộng, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.

Chiều 5-8, Đảng ủy, UBND phường Phú Lợi tổ chức đoàn khảo sát thực tế các trụ sở dôi dư trên địa bàn nhằm đánh giá hiện trạng, định hướng bố trí công năng sử dụng và đề xuất phương án đầu tư, cải tạo sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Lãnh đạo phường Phú Lợi khảo sát thực tế tại trụ sở Bảo hiểm xã hội cũ trên đường Phú Lợi

Tại các điểm khảo sát, đoàn trực tiếp kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất và điều kiện sử dụng của từng trụ sở để làm cơ sở xây dựng phương án bố trí phù hợp. Đoàn đã khảo sát trụ sở Bảo hiểm xã hội cũ trên đường Phú Lợi, trụ sở Tỉnh đoàn Bình Dương cũ trên đường Phú Lợi và trụ sở Hội Chữ thập đỏ Bình Dương cũ trên đường 30-4.

Đoàn trực tiếp kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất và điều kiện sử dụng tại trụ sở Tỉnh đoàn Bình Dương cũ trên đường Phú Lợi

Theo phương án bước đầu, trụ sở Bảo hiểm xã hội cũ trên đường 30-4 sẽ được nghiên cứu chuyển đổi công năng thành Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường và bố trí một số phòng, đơn vị chuyên môn. Các trụ sở còn lại cũng được nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp nhằm khai thác hiệu quả tài sản công, đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ máy chính quyền sau sáp nhập, đồng thời tránh để cơ sở vật chất bỏ trống, gây lãng phí.

Bên cạnh việc bố trí trụ sở làm việc, lãnh đạo phường định hướng đầu tư, cải tạo một số công trình phục vụ cộng đồng như công viên, hoa viên cây xanh, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, các phòng chức năng, khu sinh hoạt, hội họp và các hạng mục phụ trợ. Việc chuyển đổi công năng được xác định ưu tiên phục vụ các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các công trình công cộng, phù hợp nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Đoàn công tác khảo sát điều kiện vật chất tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ Bình Dương (thuộc Hội Chữ thập đỏ TPHCM)

Lãnh đạo phường cũng nhìn nhận việc chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất dôi dư vẫn còn những khó khăn do phải bảo đảm phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn chuyên ngành, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu sử dụng thực tế.

Trao đổi tại buổi khảo sát, ông Lê Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lợi yêu cầu các cơ quan chuyên môn và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường khẩn trương hoàn thiện phương án bố trí, sử dụng các trụ sở dôi dư; rà soát, đề xuất danh mục đầu tư theo hướng đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lợi nhấn mạnh việc sử dụng tài sản công phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, tránh thất thoát, lãng phí và phát huy tối đa hiệu quả phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

TÂM TRANG