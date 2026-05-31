Hồi hộp trước kỳ thi tuyển sinh đầu tiên sau sáp nhập

Sáng 31-5, hơn 151.000 học sinh lớp 9 làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Trước kỳ thi chung đầu tiên sau sáp nhập, nhiều thí sinh tại khu vực 2 (Bà Rịa - Vũng Tàu) và khu vực 3 (Bình Dương) không khỏi hồi hộp. Lãnh đạo các điểm thi tại 2 khu vực này cũng quán triệt kỹ lưỡng, chặt chẽ quy chế, đặc biệt là những điểm mới để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng).

Hồi hộp trước “giờ G”

Có mặt tại điểm thi trước 1 tiếng rưỡi so với giờ làm thủ tục, em Bùi Hoàng Lâm, học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) chia sẻ: “Mặc dù được dự thi ngay tại “sân nhà” là ngôi trường đang theo học, nhưng em vẫn bồn chồn đến nỗi không thể ngồi yên ở nhà được. Em tới điểm thi sớm hơn gặp gỡ các bạn, tìm hiểu sơ đồ phòng thi giúp cho tâm lý thoải mái hơn”.

Trong các lần thi thử tại trường, điểm thi của Hoàng Lâm dao động từ 27-28 điểm. Tuy nhiên, em vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng về mức độ phân hóa và các dạng bài mới trong đề thi đầu tiên sau sáp nhập. Hoàng Lâm lo lắng nhất với môn Toán với sự xuất hiện nhiều hơn của những bài toán thực tế, chỉ cần sơ suất một chút có thể “mắc bẫy” dẫn đến mất điểm.

Nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi từ sớm

Tương tự, em Trần Quốc Tuấn, học sinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình (phường Bình Hòa), cũng có mặt từ sớm tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú) để… tranh thủ ôn lại kiến thức. Tuấn chia sẻ: “Dù đã được thầy cô ôn tập rất kỹ, em vẫn có chút lo lắng trước kỳ thi đặc biệt này. Em sẽ cố gắng tập trung làm bài thật tốt để đậu nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn An Ninh (phường Dĩ An)”.

Các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh

Trong khi đó, em Vũ Thị Hà My, học sinh Trường THCS Lê Quang Cường (phường Tam Long) không chỉ chịu áp lực cạnh tranh khi dự thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn mà còn lo lắng về quãng đường di chuyển gần 25 km từ nhà đến điểm thi. Hà My cho biết trong hai ngày thi, em sẽ xuất phát từ lúc 5 giờ sáng để kịp có mặt tại điểm thi. Để thuận tiện cho việc dự thi buổi chiều, gia đình đã thuê phòng trọ gần điểm thi để em nghỉ ngơi vào buổi trưa.

Quán triệt kỹ lưỡng những thay đổi

Cô Trần Ngọc Xuân, Trưởng điểm thi Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) cho biết, điểm thi có 30 phòng thi với 574 thí sinh đăng ký dự thi các môn chuyên gồm: Vật lý, Hóa học, Địa lý và tiếng Anh. Tổng số cán bộ, giám thị, công an, bảo vệ và nhân viên phục vụ làm nhiệm vụ tại điểm thi là 111 người.

Cán bộ coi thi kiểm tra, rà soát hồ sơ thí sinh.

Theo cô Xuân, tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập có nhiều điểm mới so với trước đó. Đáng chú ý, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường THPT không làm lãnh đạo điểm thi tại đơn vị mình mà được điều động, luân chuyển theo sự phân công của Sở GD-ĐT.

Đối với đội ngũ làm công tác coi thi, cô Xuân nhấn mạnh việc thực hiện đúng quy trình phát giấy nháp, phát đề thi, đánh số thứ tự bài thi và sắp xếp bài thi sau khi thu bài… Bởi những khâu này có sự thay đổi so với những năm trước. “Một vấn đề tôi đặc biệt lưu ý giám thị là cách trao đổi, tương tác với thí sinh. Cần giữ thái độ nhẹ nhàng, tạo tâm lý thoải mái cho các em nhưng vẫn bảo đảm thực hiện đúng quy chế”, cô Xuân chia sẻ.

Khâu chuẩn bị cho kỳ thi chính thức diễn ra chu đáo

Trong sáng 31-5, điểm thi đã rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin cá nhân của thí sinh, phổ biến quy chế thi cho cán bộ coi thi, nội quy cho thí sinh và giải đáp các thắc mắc liên quan. Đặc biệt, điểm thi lưu ý thí sinh về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, cũng như thời gian có mặt tại điểm thi theo quy định.

Tại điểm thi Trường THPT Phú Mỹ (phường Phú Mỹ), sáng 31-5 có 795/797 thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Thầy Hồ Sĩ Nhật Nam, Trưởng điểm thi cho biết, trong quá trình phổ biến quy chế cho cán bộ coi thi, điểm thi đặc biệt lưu ý việc sắp xếp bài thi thành từng tệp theo quy định, đánh số thứ tự bài thi của thí sinh, điền thông tin thí sinh vắng mặt. Ngoài ra, giám thị còn cần chú ý phát giấy nháp với bốn màu khác nhau theo quy ước nhằm hạn chế các hành vi gian lận.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10

Với nhiều điểm mới trong công tác tổ chức thi, thầy Nam nhắc nhở giám thị khi phát sinh các tình huống bất thường trong quá trình coi thi không được tự ý xử lý mà cần báo cáo kịp thời trưởng điểm thi thông qua giám sát phòng thi để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

KHÁNH CHI