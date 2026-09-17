Sở GD-ĐT TPHCM: Không đánh đổi kỷ cương quản lý nhà nước và quyền lợi của người học

Theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, theo dõi tình hình hoạt động của 3.397 cơ sở là một bài toán quản lý lớn, nếu không thực sự đổi mới phương thức quản lý sẽ tạo ra những “điểm mù”, dẫn đến sai phạm từ cơ sở.

Ngày 17-9, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn TP.

Phát biểu tại hội nghị, Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết trong năm học 2025–2026, ngành GD-ĐT TP đã từng bước chuyển mạnh phương thức quản lý theo hướng kiến tạo, đồng hành, dựa trên dữ liệu và tăng cường hậu kiểm. Ngành GD-ĐT đã tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho 110 doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; tăng cường ứng dụng dữ liệu, bản đồ số (GIS) và phối hợp liên ngành để theo dõi tình hình hoạt động của các cơ sở...

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thụy Mỵ Châu khẳng định, ngành tạo điều kiện cho cơ sở hoạt động đúng pháp luật, đảm bảo kỷ cương quản lý nhà nước và quyền lợi của người học. Đây là nguyên tắc phải tiếp tục giữ vững trong năm học tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cũng nhìn nhận, năm học vừa qua còn tồn tại một số vấn đề. Đó là quy mô hệ thống các cơ sở giáo dục ngoài công lập ngày càng lớn, nhưng chất lượng quản trị ở một số cơ sở chưa theo kịp tốc độ phát triển. Một số đơn vị còn lúng túng trong thực hiện quy định pháp luật; việc công khai thông tin, học phí, các khoản thu và một số nội dung về tài chính chưa đầy đủ, chưa kịp thời, ở một số nơi vẫn mang tính đối phó. Đặc biệt là khắc phục các tồn tại, sai phạm sau kiểm tra ở một số cơ sở còn chậm.

"Chúng ta nhìn nhận đây không chỉ là vấn đề của riêng một cơ sở hay một bộ phận. Giáo dục là lĩnh vực đặc thù. Một quyết định quản trị không đúng có thể tác động trực tiếp đến quyền lợi của hàng trăm, hàng ngàn học sinh. Vì vậy, phát triển phải đi cùng với trách nhiệm; tự chủ phải đi cùng với tuân thủ; đầu tư phải đi cùng với chất lượng và an toàn", bà Lê Thụy Mỵ Châu nhấn mạnh.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đặng Trinh

Chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập phải chuyển mạnh từ tư duy "hậu kiểm để xử lý” sang “quản lý dựa trên dữ liệu và cảnh báo rủi ro sớm”; không kiểm tra dàn trải, mà tập trung nguồn lực hậu kiểm những cơ sở mới thành lập, có biến động lớn về quy mô, pháp nhân hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao. Tiếp tục đẩy mạnh công nghệ, AI và bản đồ số vào công tác quản lý...

Theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, hiện nay phải theo dõi tình hình hoạt động của 3.397 cơ sở là một bài toán quản lý lớn, nếu không thực sự đổi mới phương thức quản lý sẽ tạo ra những “điểm mù”, dẫn đến sai phạm từ cơ sở. "Tôi ghi nhận nỗ lực của Phòng trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý các cơ sở ngoài công lập có quy mô lớn và phức tạp, đặc biệt là nỗ lực giải quyết các vụ việc xảy ra tại cơ sở giáo dục trong thời gian qua"- Phó Giám đốc Lê Thụy Mỵ Châu cho biết.

Đối với các nhà đầu tư và cơ sở giáo dục, ngành GD-ĐT TP luôn đồng hành với nhà đầu tư chân chính, đi cùng với trách nhiệm và kỷ cương. Ngành GD-ĐT TP sẽ tiếp tục kiến tạo môi trường thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại và tháo gỡ những khó khăn thuộc phạm vi quản lý của ngành; đồng thời khuyến khích các cơ sở tiên phong ứng dụng EduTech, STEM, AI, chuyển đổi số, các mô hình giáo dục tiên tiến và hợp tác quốc tế. Nhà đầu tư và người đứng đầu cơ sở phải cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện pháp lý về đất đai, cơ sở vật chất, phòng cháy chữa cháy, đội ngũ nhà giáo, chương trình giáo dục, an toàn trường học, tài chính, học phí, các khoản thu và công khai thông tin. Đặc biệt, không được vì mục tiêu tăng trưởng quy mô mà xem nhẹ điều kiện bảo đảm chất lượng và an toàn của người học.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không duy trì điều kiện hoạt động, tuyển sinh vượt quy định, thiếu minh bạch hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người học, sở sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật...

Lãnh đạo, đại diện các phòng, ban Sở GD-ĐT TPHCM tham dự hội nghị. Ảnh: Đặng Trinh

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở GD-ĐT TPHCM, thông tin, trong năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ triển khai 6 nhóm giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Trong đó đặc biệt huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường kiểm tra giám sát; phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích đầu tư phát triển. Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng liên kết, nâng cao chất lượng giáo dục...

ĐẶNG TRINH