Chủ động nguồn lực cho thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực hạ tầng công nghệ, năng lực đội ngũ, cho học sinh làm quen với những đổi mới của kỳ thi là cách thức đang được nhiều trường THPT tại TPHCM thực hiện nhằm sẵn sàng cho lộ trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Triển khai đồng bộ các khâu trọng tâm

Thầy Nguyễn Đức Chính, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết, để thực hiện lộ trình tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, từ đầu năm học 2026-2027, nhà trường chú trọng trang bị hạ tầng, đường truyền, phòng máy, đặc biệt là bản quyền phần mềm của máy tính để đảm bảo tính ổn định trong quá trình tổ chức.

“Toàn trường có 4 phòng máy với 160 máy tính, với dự toán kinh phí bản quyền lên đến vài trăm triệu đồng. Khi đã ổn định về thiết bị, hệ thống, bản quyền, nhà trường giao tổ bộ môn Tin học thường xuyên hướng dẫn, giúp học sinh làm quen với thao tác làm bài thi trên máy tính, áp dụng với gần 1.900 học sinh toàn trường và chú trọng nhiều ở lớp 12. Bên cạnh đó, trường đẩy mạnh tập huấn đội ngũ về công nghệ thông tin, khuyến khích thầy cô đổi mới kiểm tra trên máy tính…”, thầy Nguyễn Đức Chính thông tin.

Năm học 2025-2026, Trường THPT Tam Phú có 300 học sinh tham gia kỳ thi thử tốt nghiệp THPT trên máy tính theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Trước đó, từ năm học 2024-2025, nhà trường đã thí điểm kiểm tra trên máy tính. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để nhà trường chuẩn bị có hệ thống, sẵn sàng nguồn lực cho lộ trình thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Thầy Nguyễn Hồ Thiên Đăng, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, lộ trình xây dựng được nhà trường triển khai đồng bộ trên 3 lĩnh vực trọng tâm, gồm: Đầu tư và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; Tổ chức tập dượt và chuẩn bị tâm thế cho học sinh.

Cụ thể, nhà trường tiến hành rà soát toàn diện hiện trạng hệ thống phòng máy vi tính, xây dựng kế hoạch nâng cấp cấu hình máy, cải thiện hạ tầng mạng tốc độ cao, ổn định và đáp ứng được yêu cầu vận hành đồng thời của số lượng lớn thiết bị trong cùng một ca thi. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng phương án kỹ thuật dự phòng theo nguyên tắc "không để gián đoạn ca thi", như bố trí máy tính dự phòng tại mỗi phòng thi; thiết lập đường truyền mạng dự phòng…

Song song đó, trường tập trung bồi dưỡng đội ngũ về kỹ năng số hóa ngân hàng câu hỏi và xây dựng ma trận đề thi bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp, nắm vững quy trình vận hành ca thi trên máy tính, kỹ năng xử lý sự cố kỹ thuật cơ bản để chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh trong ca thi.

Để học sinh làm quen và thực hành thuần thục

“Việc làm quen với hình thức thi trên máy tính, nhà trường không triển khai ồ ạt mà tiếp cận từng bước theo nhóm, lớp có cùng môn học lựa chọn. Giai đoạn đầu thực hiện với các môn có cấu trúc trắc nghiệm, giúp học sinh dần hình thành thói quen thao tác số trong môi trường kiểm tra. Kế đó sẽ mở rộng sang các kỳ kiểm tra định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ) với quy mô và mức độ tăng dần mô phỏng lại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, nhà trường tổ chức các đợt khảo sát giả định theo quy mô khối và toàn trường, mô phỏng sát thực tế phòng thi, nhằm tập dượt tâm lý và xử lý tình huống cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi chính thức”, thầy Nguyễn Hồ Thiên Đăng nói.

Học sinh cần làm quen thành thục các thao tác máy tính

Tương tự, xác định chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT trên máy tính cần có lộ trình rõ ràng, thầy Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten lơ man cho biết trước mắt nhà trường rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy tính, đường truyền, nguồn điện và các điều kiện an toàn, bảo mật. Song song đó, giáo viên sẽ từng bước hướng dẫn học sinh làm quen với hình thức thi trên máy tính, từ thao tác làm bài đến phương pháp phân bổ thời gian, kiểm tra đáp án và lựa chọn cách làm bài phù hợp để đạt hiệu quả tốt nhất.

“Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT TPHCM, nhà rường sẽ tiếp tục hoàn thiện lộ trình đầu tư, tập huấn và tổ chức thử nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường... Điều quan trọng nhất là đội ngũ giáo viên, học sinh, phụ huynh được chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng, tâm lý về đổi mới kỳ thi trên máy tính”, thầy Khương nhấn mạnh.

ThS Nguyễn Phước Bảo Khôi, giảng viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho rằng, giá trị của thi tốt nghiệp THPT trên máy tính không nằm ở việc thay con người bằng công nghệ, mà công nghệ sẽ hỗ trợ hiệu quả để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, minh bạch khi tăng khả năng truy vết. Dù vậy, theo ông, quan trọng nhất học sinh cần được làm quen thuần thục với đổi mới này, từ kỹ năng cho đến tâm lý, thông qua việc giáo viên tăng cường đổi mới kiểm tra đánh giá trên máy tính ở các môn học.

TPHCM có thể thí điểm thi tốt nghiệp trên máy tính năm 2027 Bộ GD-ĐT đã hoàn thiện Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036. Trước mắt, năm học 2026-2027, thi tốt nghiệp THPT trên máy tính dự kiến được thí điểm tại một số địa phương đáp ứng đủ điều kiện, trong khi những nơi còn lại vẫn thi trên giấy. Thông tin về phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý chất lượng năm học 2026-2027, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, theo kế hoạch, TPHCM có thể là địa phương được Bộ GD-ĐT lựa chọn thí điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính năm học 2026-2027. Nếu được chọn thí điểm triển khai đổi mới này, thành phố sẽ kiến nghị với Bộ GD-ĐT cho học sinh đăng ký tham gia thi tốt nghiệp THPT trên máy tính theo hình thức tự nguyện để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

YẾN HOA