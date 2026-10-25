Xã hội

Điều dưỡng - Những “chiến binh” thầm lặng

SGGP

Trong hệ thống y tế, điều dưỡng là mắt xích không thể thiếu, họ được ví như những “chiến binh thầm lặng” ngày đêm chăm sóc, xoa dịu nỗi đau và đồng hành với người bệnh.

Được ví là nghề “làm dâu trăm họ”, công việc này đòi hỏi sự tận tâm, kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), điều dưỡng không chỉ vững chuyên môn, tỉ mỉ trong từng thao tác mà còn phải thấu hiểu tâm lý trẻ ở nhiều lứa tuổi, khéo léo ứng xử với gia đình bệnh nhi. Đằng sau mỗi ca chăm sóc là sự bền bỉ, lòng yêu nghề và những nỗ lực thầm lặng vì sức khỏe của các bệnh nhi.

Nhân Ngày Điều dưỡng Việt Nam (26-10), những hình ảnh điều dưỡng viên tận tụy với công việc sẽ giúp độc giả có thể hiểu thêm về nghề nghiệp thầm lặng mà cao quý này.

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Các điều dưỡng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) trong giờ làm việc (ẢNH: HOÀNG TRIỀU)
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Tỉ mỉ trong từng thao tác chăm sóc trẻ
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Các điều dưỡng viên khoa Hồi sức sơ sinh chăm sóc trẻ sinh non phải thở máy
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Khoảnh khắc nâng niu cho em bé uống sữa
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Công việc điều dưỡng luôn tất bật, không ngừng nghỉ
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Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Trường gọi điện về thăm con trai
HOÀNG TRIỀU

Từ khóa

Điều dưỡng chiến binh thầm lặng y tế em bé chăm sóc

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