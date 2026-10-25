Trại sách kết nối cộng đồng người Việt ở Nhật Bản

Book Camp (tạm dịch: Trại sách) lần thứ 3 do Hiệp hội người Việt tại Nhật Bản (VJA) hỗ trợ, vừa diễn ra tại tỉnh Gifu, Nhật Bản.

Sự kiện kết hợp đọc sách, vui chơi, giúp trẻ em Việt Nam tại Nhật gắn bó hơn với tiếng Việt, với văn hóa quê hương và hòa nhập với xã hội sở tại.

Bên cạnh các hoạt động đọc sách, kể chuyện, các bé đến với Trại sách còn hào hứng tham gia nhảy bao bố, thả diều và chơi các trò chơi tập thể. Kết thúc chương trình, ban tổ chức nhận được nhiều lời nhắn ấm áp từ các phụ huynh. Một phụ huynh có con tên Rio đến với Trại sách chia sẻ: “Rio còn nhỏ, chưa thể tham gia trọn vẹn các trò chơi theo đội cùng các anh chị. Nhưng con vẫn chạy nhảy, nghe kể chuyện, xem thả diều và tận hưởng không khí của chương trình theo cách riêng. Nhìn con vui, mình cũng cảm thấy quyết định đưa con đi thật sự rất đáng”.

Phụ huynh này còn kể thêm nhiều thành viên ban tổ chức và phụ huynh từng tốt nghiệp Đại học Tokyo, có người sang Nhật Bản theo diện học bổng, có người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có người là nghiên cứu sinh.

Mỗi người có một hành trình và công việc riêng đáng trân trọng. Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng là sự nhiệt tình, hòa nhã, khiêm tốn trong cách mọi người giao tiếp. Dù có học vấn và công việc khác nhau, ai cũng gần gũi, không tạo cảm giác khoảng cách hay hơn thua.

Một hoạt động của Trại sách tại Nhật Bản. Ảnh: JAPAN TIMES

Nhiều phụ huynh đánh giá cao công tác tổ chức Trại sách của anh Nguyễn Phú Khánh, trưởng ban tổ chức. Theo họ, điều ý nghĩa nhất của chương trình vẫn là gieo mầm tình yêu sách. Sách không quyết định tất cả, nhưng có thể mở rộng tư duy, nuôi dưỡng khả năng tập trung, giúp trẻ biết quan sát, đặt câu hỏi và từng bước tìm ra con đường phù hợp với mình.

Trong thời đại điện thoại thông minh, video ngắn, trò chơi điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện ở khắp nơi, sách dường như đang dần bị lãng quên. Vì vậy, tình yêu sách cần được vun đắp từ khi trẻ còn nhỏ, bắt đầu bằng câu chuyện được cha mẹ đọc cho nghe, một buổi ngồi cùng nhau trên bãi cỏ, một cuốn sách có hình ảnh đáng yêu hay đơn giản là cảm giác vui vẻ khi được bước vào thế giới của những trang sách.

Theo chia sẻ của chị Hương, một phụ huynh trong nhóm tham gia, dù trẻ sinh ra và lớn lên ở đâu, việc giữ trong lòng tình yêu với văn hóa Việt Nam vẫn là điều đáng quý.

Hoạt động của Trại sách cũng chính là câu chuyện được báo The Japan Times giới thiệu qua hành trình của anh Nguyễn Phú Khánh. Theo báo này, anh Khánh đến Nhật Bản năm 2014 theo diện học bổng của Đại học Gifu. Anh kể khi mới đến: “Tôi thực sự nghĩ về cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Làm thế nào chúng ta có thể thích nghi với cuộc sống ở đây?”.

Anh Khánh chia sẻ tình yêu với Nhật Bản và mong muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp tại đất nước này cho hai con nhỏ. Phối hợp với VJA, anh Khánh đã thành lập một nhóm thực hiện Trại sách tại địa phương. Dự án tập trung kết nối các gia đình trong khu phố nơi anh sinh sống ở Thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, thông qua hoạt động đọc sách, trò chơi và thảo luận.

Anh Khánh chia sẻ với báo The Japan Times: “Làm thế nào để con em chúng ta lớn lên với tư cách là thành viên của xã hội Nhật Bản, đồng thời vẫn duy trì tiếng Việt, bản sắc và sự gắn kết với gia đình, cộng đồng? Trại sách bắt đầu từ câu hỏi đó”. Anh hiểu rằng các con mình có thể gặp khó khăn nhất định trong xã hội Nhật Bản. Vì vậy, anh muốn trở thành một hình mẫu tích cực và xây dựng một cộng đồng có cùng chí hướng, cùng nhau tạo tác động tích cực đối với người nước ngoài và cả công dân Nhật Bản.

Sau nhiều ngày diễn ra Trại sách tại các tỉnh Aichi và Gifu, anh Khánh đã kết nối được 20 gia đình và hy vọng trong tương lai có thể mở rộng mô hình sang những thành phố khác như Kyoto, Osaka và Fukuoka.

HUY QUỐC