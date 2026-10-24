Xã hội

Gia Lai: Tìm thấy, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi

Sau hơn 20 ngày tìm kiếm tại làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng đã tìm thấy, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ.

Gia Lai: Tìm thấy, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi

Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết Đội K52 cùng các lực lượng tại chỗ vừa quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại khu vực này lên 12.

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Đơn vị tìm kiếm dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: HUY BẮC

Trước đó, khi làm rẫy, ông Siu Pích (sinh năm 1952, ở làng Bi) phát hiện mảnh tăng và xương nghi là hài cốt liệt sĩ nên trình báo chính quyền, lực lượng chức năng.

Qua đối chiếu sơ đồ mộ chí của tỉnh và các nguồn thông tin, từ ngày 2-10-2026, Đội K52 phối hợp với địa phương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh khảo sát, tìm kiếm tại làng Bi.

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Các cán bộ, chiến sĩ quy tập hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới lớp đất làng Bi. Ảnh: HUY BẮC

Ngày 5-10, lực lượng chức năng tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ một tấm bia nhôm khắc tay 3 dòng: “LIỆT SỸ”, “NGUYỄN THANH TRÌ”, “HY SINH 18/5/70”.

Từ thông tin trên bia, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, cơ quan, đơn vị và người dân cung cấp thông tin về gia đình, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì để phục vụ xác minh.

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Đơn vị tìm kiếm mới phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ ở làng Bi. Ảnh: HUY BẮC

Thông tin gửi về Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, số 37 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; điện thoại: 0963.797.224 (Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú) hoặc 0972.045.656 (Trung tá Nguyễn Trung Tín).

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NGỌC OAI

Từ khóa

Liệt sĩ chiến dịch 500 ngày đêm hài cốt liệt sĩ Gia Lai Làng Bi xã Ia Dom

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