Doanh nghiệp có thể thực thi ESG từ những cải tiến nhỏ

Chiều 2-10, Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TPHCM (HGBA) tổ chức hội thảo với chủ đề “Tiêu chuẩn ESG và các giải pháp thực thi Net Zero tại nhà máy”. Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026.

Các diễn giả và doanh nghiệp thảo luận về việc thực thi ESG tại nhà máy - Ảnh: Hoàng Hùng

ESG chỉ thực sự tạo ra giá trị khi đo lường được

Ông Nguyễn Công Minh Bảo, Đồng sáng lập và Đối tác điều hành Green Transition, Giám đốc Quốc gia GRI Việt Nam, cho biết hiện ESG không còn đơn thuần là yêu cầu tuân thủ, mà đang trở thành sức ép đối với doanh nghiệp từ nhiều phía.

Theo đó, cơ quan quản lý ngày càng đưa ra nhiều quy định liên quan đến môi trường, khí hậu và công bố thông tin; nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến ESG khi đánh giá rủi ro và hiệu quả đầu tư; các đối tác cũng xem khả năng thực hiện ESG là một trong những tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, hành vi tiêu dùng đang thay đổi, trong khi các doanh nghiệp đầu ngành ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu ESG đối với nhà cung cấp.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn ESG dưới góc độ tuân thủ, doanh nghiệp sẽ dễ coi đây là một khoản chi phí phát sinh.

“Thay vì xem ESG là gánh nặng nằm ngoài hoạt động sản xuất, doanh nghiệp cần chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng nền tảng có khả năng chuyển đổi và khai thác dữ liệu phục vụ quản trị. Khi đó, dữ liệu ESG sẽ trở thành lợi thế trong đấu thầu quốc tế, giúp doanh nghiệp nâng mức độ tin cậy với khách hàng và thuận lợi hơn khi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi”, ông Nguyễn Công Minh Bảo nhấn mạnh.

Đặc biệt, theo ông Bảo, trong bối cảnh yêu cầu của thị trường ngày càng đi sâu đến từng sản phẩm, doanh nghiệp còn phải tính đến đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA), công bố môi trường sản phẩm (EPD) và các quy tắc phân loại sản phẩm tương ứng.

Điều này đồng nghĩa dữ liệu ESG không thể chỉ dừng ở cấp doanh nghiệp mà ngày càng phải đi sâu xuống nhà máy, quá trình sản xuất, nguyên liệu và từng sản phẩm cụ thể.

Ngoài ra, một nguyên tắc quan trọng là không tách chiến lược ESG khỏi chiến lược kinh doanh. Bởi nếu doanh nghiệp duy trì một chiến lược kinh doanh và một chiến lược phát triển bền vững chạy song song, ESG vẫn có nguy cơ trở thành hoạt động nằm ngoài phần cốt lõi của doanh nghiệp.

Ông Bông Hoa Việt, Giám đốc Phát triển bền vững Công ty CP Nhựa Bình Minh (ngồi giữa) chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: Hoàng Hùng

Tự động hóa từng bước, không đầu tư đồng loạt

Từ thực tế triển khai tại doanh nghiệp, ông Bông Hoa Việt, Giám đốc Phát triển bền vững Công ty CP Nhựa Bình Minh, cho rằng sản xuất thông minh hay chuyển đổi sang nhà máy xanh không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải ngay lập tức bỏ ra một khoản đầu tư lớn.

“Nhựa Bình Minh đã thực hành phát triển bền vững hơn 10 năm nay. Cách tiếp cận của chúng tôi là tối ưu hóa nguồn lực sẵn có để nâng cao hiệu quả năng lượng và từng bước xanh hóa sản xuất”, ông Bông Hoa Việt chia sẻ.

Theo ông Việt, một trong những hướng Nhựa Bình Minh thực hiện là nâng cấp các hệ thống phụ trợ như khí nén, nước, điện, làm mát và cấp nguyên vật liệu. Khi hiệu suất của các hệ thống này được cải thiện, doanh nghiệp vừa giảm lượng năng lượng tiêu thụ, vừa giảm phát thải.

Cụ thể, Nhựa Bình Minh tổ chức lại hệ thống khí nén theo hướng tập trung nhằm hạn chế hao hụt áp suất và tăng khả năng kiểm soát vận hành.

Đối với nguyên liệu, thay vì sử dụng bao giấy hoặc bao bì nhựa rồi vận chuyển đến từng máy, doanh nghiệp xây dựng hệ thống cấp liệu trung tâm. Nguyên liệu được vận chuyển bằng xe bồn, đưa vào các bồn chứa lớn rồi cấp tự động trực tiếp đến thiết bị sản xuất.

“Thông qua nhiều giải pháp cải tiến, Nhựa Bình Minh đã tiết kiệm khoảng 25% năng lượng tại 1 nhà máy”, ông Bông Hoa Việt cho biết.

Cùng với tiết kiệm năng lượng, Nhựa Bình Minh cũng từng bước tự động hóa dây chuyền sản xuất. Trước đây, tại một số công đoạn, công nhân phải đứng trực tiếp tại máy để lấy sản phẩm, chuyển sang công đoạn tiếp theo và thực hiện nhiều thao tác thủ công. Doanh nghiệp sau đó từng bước cải tiến thiết bị và đưa robot vào dây chuyền.

Sử dụng robot là một trong những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững của Nhựa Bình Minh

Việc này không chỉ giúp tăng năng suất mà còn giảm mức độ phụ thuộc vào lao động trực tiếp, nhất là trong những thời điểm các khu công nghiệp xảy ra thiếu hụt lao động hoặc biến động nhân sự.

“Đừng nghĩ phải có quá nhiều tiền mới xanh hóa, tự động hóa. Chúng ta hãy bắt đầu từ những cải tiến nho nhỏ để tiết kiệm nguyên liệu, tiết kiệm năng lượng”, ông Bông Hoa Việt nhấn mạnh.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TPHCM (HGBA), cho rằng khi thực thi ESG, mỗi doanh nghiệp có thể xây dựng một lộ trình ESG, chuyển đổi xanh riêng, phù hợp với quy mô, năng lực và đặc thù sản xuất. Điều quan trọng không phải là áp dụng cùng một mô hình, mà là tìm được cách chuyển đổi vừa đáp ứng yêu cầu của thị trường, vừa bảo đảm hiệu quả sản xuất.

ÁI VÂN