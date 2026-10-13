Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp quan trọng vào phát triển của Lâm Đồng

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười bày tỏ trân trọng những nỗ lực của các doanh nhân, doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất, giữ việc làm, mở rộng đầu tư và thị trường mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen cho các doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tiêu biểu tại địa phương

Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng tăng hơn 8,5%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 84.000 tỷ đồng, tăng 12%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 26.000 tỷ đồng, bằng 80,4% dự toán Trung ương giao, bằng 75,6% dự toán địa phương… Những kết quả đó có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của doanh nhân, doanh nghiệp tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại chương trình

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho công nghệ và con người, đưa thương hiệu Lâm Đồng đến thị trường mới, cùng tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã tham gia, phát triển. Đồng thời, nhấn mạnh lãnh đạo tỉnh có trách nhiệm lắng nghe, cùng tìm cách tháo gỡ khó khăn và làm tốt hơn việc phục vụ doanh nghiệp.

Tại chương trình, tỉnh Lâm Đồng biểu dương các doanh nhân được tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026”, đồng thời tặng bằng khen cho 25 doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tiêu biểu trong hành trình phát triển địa phương.

Hiện Lâm Đồng có khoảng 31.000 doanh nghiệp hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 320.000 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 33.000 doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp tại Lâm Đồng vẫn thuộc nhóm nhỏ và siêu nhỏ, hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ, quản trị, khả năng liên kết thị trường.

ĐOÀN KIÊN