Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần rà soát phụ gia khi xuất khẩu sang Mỹ

VASEP đề nghị các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam rà soát công thức, nguyên liệu và nhãn hàng hóa trước các quy định mới về phụ gia thực phẩm tại các bang: California, Texas và Louisiana (Mỹ).

Ngày 12-10, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) có thông tin khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang Mỹ rà soát toàn bộ công thức sản phẩm chế biến, danh mục phụ gia đang sử dụng và xác định bang tiêu thụ cuối cùng để chủ động đáp ứng các quy định mới về phụ gia thực phẩm của thị trường này.

Theo VASEP, rủi ro tập trung nhiều ở nhóm sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng như tôm, cá tẩm bột, thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn, hải sản đóng hộp có sốt, súp hải sản và các sản phẩm phối trộn nhiều thành phần.

Các doanh nghiệp sử dụng phẩm màu tổng hợp, chất bảo quản hoặc bột mì tẩy trắng trong sản phẩm tẩm bột… cần rà soát kỹ nguyên liệu và công thức.

VASEP đề xuất các doanh nghiệp từng bước nghiên cứu xu hướng “nhãn sạch”, ưu tiên màu tự nhiên và các phụ gia được chấp nhận rộng rãi trên thị trường quốc tế.

Theo thông tin mới nhất từ VASEP, tại California (Mỹ), Đạo luật An toàn thực phẩm AB 418 quy định cấm sản xuất, phân phối và kinh doanh thực phẩm chứa dầu thực vật brom hóa (BVO), potassium bromate, propylparaben và phẩm màu đỏ số 3 (Red Dye No. 3) từ ngày 1-1-2027. Mức phạt dân sự có thể lên tới 5.000 USD đối với lần vi phạm đầu tiên và 10.000 USD đối với các lần tiếp theo.

Còn tại Texas, dự luật SB 25 yêu cầu thực phẩm chứa một trong 44 thành phần thuộc danh mục kiểm soát của bang này phải có cảnh báo ở mặt trước bao bì. Các thành phần này gồm một số phẩm màu tổng hợp và chất bảo quản như BHA, BHT. Quy định dự kiến áp dụng với bao bì sản xuất từ ngày 1-1-2027.

Tại bang Louisiana, thị trường này có quy định thực phẩm chứa các thành phần thuộc danh mục kiểm soát phải gắn mã QR để người tiêu dùng tra cứu thông tin. Quy định dự kiến áp dụng từ ngày 31-12-2028.

Theo VASEP, năm 2025, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt khoảng 1,9 tỷ USD, tăng 4,9% so với năm 2024. Trong 8 tháng của năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,24 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm 2025.

VASEP nhận định nếu nhiều bang của Mỹ tiếp tục ban hành quy định riêng, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam có thể phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu khác nhau trong cùng thị trường Mỹ. Việc rà soát công thức, nguyên liệu và nhãn hàng hóa từ sớm sẽ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro phát sinh chi phí điều chỉnh khi các quy định được triển khai.

PHÚC HẬU