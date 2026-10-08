Từ 15 giờ ngày 8-10: Xăng E10RON95-III giá 28.254 đồng/lít

Chiều 8-10, liên bộ Công thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu bán lẻ trong nước theo định kỳ. Theo đó, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 27.703 đồng/lít, tăng 1.134 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá tối đa 28.254 đồng/lít, tăng 1.065 đồng/lít.

Người dân mua xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S có giá tối đa 29.128 đồng/lít, giảm 589 đồng/lít; dầu madút 180CST 3.5S có giá tối đa 21.092 đồng/kg, tăng 701 đồng/kg. Mức giá mới áp dụng từ 15 giờ ngày 8-10.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính yêu cầu doanh nghiệp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với dầu diesel. Các mặt hàng xăng sinh học và dầu mazut không trích lập. Kỳ này, quỹ không chi sử dụng đối với tất cả các mặt hàng nêu trên.

Bộ Công thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 1-10 và 8-10 tăng 4,8% đối với xăng RON92 và tăng 4,6% đối với xăng RON95. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 2,21% và dầu mazut tăng 3,82%.

Đây là kỳ tăng giá thứ 5 liên tiếp của xăng E10RON95-III. Trước đó, giá xăng E10 đã tăng tại các kỳ ngày: 10-9, 17-9, 24-9 và 1-10. Tính từ mức 24.239 đồng/lít tại kỳ ngày 10-9 lên 28.254 đồng/lít hiện nay, giá xăng E10 đã tăng 4.015 đồng/lít.

PHÚC VĂN