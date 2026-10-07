Tăng quyền tự quyết về giá xăng dầu, thúc đẩy cạnh tranh

Chiều 7-10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công thương, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho rằng, các nội dung mới trong dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu (sửa đổi) sẽ tạo cạnh tranh về giá, hạn chế việc thương nhân đầu mối chi phối hoàn toàn giá bán.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thông tin tại cuộc họp báo chiều 7-10. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, dự thảo nghị định không thiết kế theo hướng chỉ có thương nhân đầu mối được quyết định giá. Thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối hoạt động độc lập đều được quyền quyết định giá bán. Cơ chế này tạo cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng, dự thảo được thiết kế nhằm giảm tầng nấc trung gian trong hệ thống phân phối xăng dầu từ 3 xuống 2 tầng. Theo tính toán của Bộ Công thương, nếu doanh nghiệp chuyển đổi theo mô hình mới, có thể có hơn 10.500 thương nhân phân phối được tham gia mô hình và tự quyết định giá.

Với mô hình mới này, bà Hiền khẳng định, thương nhân đầu mối cũng phải cạnh tranh với các thương nhân phân phối, nhất là tại những địa bàn mà thương nhân phân phối có hệ thống và thị trường riêng. Do đó, theo bà Hiền, khó xảy ra tình trạng thương nhân đầu mối chi phối hoàn toàn giá bán.

Về nguy cơ doanh nghiệp bắt tay để nâng giá, bà Hiền cho biết, trong quá trình hoàn thiện dự thảo, Bộ Công thương đã tiếp thu các ý kiến góp ý và bổ sung quy định xử lý các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh.

Dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu (sửa đổi) được Bộ Công thương xây dựng theo hướng tăng tính thị trường, giảm khâu trung gian và tăng quyền chủ động về giá cho doanh nghiệp. Bộ Công thương đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo này và đang tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ.

PHÚC HẬU