Kim ngạch xuất khẩu thủy sản vượt mốc 12 tỷ USD/năm

Ngày 11-8, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, thủy sản Việt Nam hiện đã có mặt tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu vượt 12 tỷ USD mỗi năm.

Công nhân Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu thuỷ sản Basefood (TPHCM) đang chế biến thủy sản. Ảnh Thành Huy

Theo bà Trần Thụy Quế Phương, Phó Tổng Thư ký VASEP, trước đây doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá và năng lực sản xuất thì hiện nay các nhà nhập khẩu quan tâm nhiều hơn đến khả năng giao hàng đúng hạn, duy trì nhiệt độ ổn định trong toàn bộ chuỗi lạnh, truy xuất nguồn gốc, minh bạch dữ liệu và đáp ứng yêu cầu giảm phát thải carbon. Điều đó khiến logistics trở thành một lợi thế cạnh tranh thay vì chỉ là chi phí vận chuyển.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như chi phí vận chuyển cao, hạ tầng giao thông tại ĐBSCL chưa đồng bộ, hàng hóa còn tập trung qua một số cảng lớn. Trên thị trường quốc tế, biến động cước tàu, thiếu container lạnh rỗng, thay đổi lịch tàu và các yếu tố địa chính trị tiếp tục làm gia tăng chi phí logistics. Bên cạnh đó, dữ liệu giữa vùng nuôi, nhà máy, kho lạnh, doanh nghiệp vận tải và cảng biển vẫn thiếu kết nối.

Cả nước hiện có hơn 600 nhà máy và cơ sở chế biến đủ điều kiện xuất khẩu. ĐBSCL tiếp tục là vùng trọng điểm với khoảng 80% sản lượng tôm xuất khẩu, 95-98% sản lượng cá tra xuất khẩu và tập trung 50-60% số nhà máy chế biến xuất khẩu.

MINH XUÂN