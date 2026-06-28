Khánh thành nhà máy chế biến thủy sản 1.500 tỷ đồng tại Cà Mau

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An

Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An được xây dựng trên diện tích gần 5ha tại Khu công nghiệp Khánh An, có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, công suất 35.000 tấn sản phẩm mỗi năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt hơn 2,4 tỷ USD, đưa Cà Mau tiếp tục giữ vị trí là một trong những trung tâm chế biến, xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước. Việc đưa Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An vào hoạt động là dấu mốc quan trọng đối với ngành chế biến thủy sản tỉnh Cà Mau.

Tập đoàn thủy sản Minh Phú trao tặng Quỹ an sinh xã hội tỉnh Cà Mau 1 tỷ đồng

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