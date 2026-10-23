Doanh nghiệp TPHCM: Khẳng định vị thế bằng chất lượng và trách nhiệm

Liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong tháng 10-2026, nhiều doanh nghiệp TPHCM khẳng định năng lực cạnh tranh bằng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hiện trách nhiệm xã hội. Phía sau những danh hiệu là quá trình đầu tư dài hạn, thích ứng thị trường và tạo dựng niềm tin khách hàng.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op nhận giải thưởng Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 (ẢNH: ÁI VÂN)

Chất lượng tạo nên sức cạnh tranh

Trong tháng 10-2026, nhiều doanh nghiệp được vinh danh tại các giải thưởng uy tín. Tại chương trình do Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân được công nhận danh hiệu tiêu biểu năm 2026. Cùng thời điểm, Sở Công thương tổ chức trao Giải thưởng Thương hiệu vàng TPHCM cho 50 doanh nghiệp, tổ chức. Ở cấp quốc gia, Bộ Công thương công bố 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026... Điểm chung của các chương trình xét chọn là ngày càng đề cao chất lượng sản phẩm, năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, thay vì chỉ chú trọng quy mô hay kết quả kinh doanh.

Trong số các doanh nghiệp được vinh danh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) nhận danh hiệu Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu, Thương hiệu vàng TPHCM; hệ thống Co.opmart đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Trước đó, Saigon Co.op còn nhận 2 giải thưởng bán lẻ châu Á năm 2026. Với hơn 800 điểm bán khắp cả nước, tỷ trọng hàng Việt trên 90%, doanh nghiệp không chỉ mở rộng hệ thống phân phối mà còn kết nối sản xuất trong nước, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và tham gia bình ổn thị trường.

Sau 30 năm phát triển Co.opmart, Saigon Co.op chuyển trọng tâm từ mở rộng mạng lưới sang nâng hiệu quả điểm bán, phát triển thương mại đa kênh và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, giá trị thương hiệu không chỉ nằm ở quy mô mà quan trọng hơn là khả năng duy trì niềm tin của người tiêu dùng qua chất lượng hàng hóa, giá cả và dịch vụ. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp liên tục đổi mới, đồng thời nâng cao trách nhiệm với nhà cung cấp và khách hàng.

Ở lĩnh vực sản xuất, ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP nhựa Bình Minh, cho biết thêm, đây là lần thứ 5 liên tiếp công ty đạt danh hiệu Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu. Gần 50 năm phát triển, doanh nghiệp duy trì vị thế trong ngành vật liệu xây dựng nhờ đầu tư công nghệ, cải tiến sản phẩm và nâng cao hiệu quả quản trị. Trước sức ép cạnh tranh và yêu cầu môi trường ngày càng cao, doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chất lượng, tiết kiệm tài nguyên, phát triển sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn công trình xanh. Những nỗ lực này cho thấy năng lực cạnh tranh công nghiệp ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, năng suất và khả năng thích ứng thị trường.

Trong khi đó, Công ty CP SPHACY cùng ông Vũ Văn Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, được công nhận danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026. Từ thực tiễn hoạt động, ông Thành cho rằng, doanh nghiệp khoa học - công nghệ cần được hỗ trợ tiếp cận vốn, khai thác tài sản trí tuệ và giảm chi phí tuân thủ. Việc hoàn thiện cơ chế thử nghiệm, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện thương mại hóa sáng kiến, hình thành động lực tăng trưởng mới.

Đổi mới để phát triển bền vững

Theo ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA, cộng đồng doanh nghiệp đang chịu sức ép từ chi phí sản xuất, chuyển đổi công nghệ và những tiêu chuẩn mới của thị trường. Vì vậy, nâng cao năng suất, đổi mới quản trị và sử dụng hiệu quả nguồn lực là yêu cầu cấp thiết để duy trì sức cạnh tranh.

Thực tế, nhựa Bình Minh tập trung nâng hiệu quả sản xuất, phát triển sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và môi trường; SPHACY chú trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ; còn Saigon Co.op mở rộng chuyển đổi từ bán lẻ sang tổ chức chuỗi cung ứng có trách nhiệm, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng xanh… Bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Saigon Co.op, cho rằng, phát triển bền vững phải bắt đầu từ những giá trị thiết thực đối với người tiêu dùng. Sản phẩm xanh cần bảo đảm chất lượng, minh bạch nguồn gốc và giá cả phù hợp. Khi người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sản phẩm có trách nhiệm, sức mua sẽ thúc đẩy nhà sản xuất đổi mới và giảm tác động môi trường.

“Theo định hướng này, Saigon Co.op duy trì các chương trình Bình ổn thị trường, Tiêu dùng xanh, Tick xanh trách nhiệm, Siêu thị 0 đồng và nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Trong đó, Tick xanh trách nhiệm hướng đến kiểm soát chất lượng từ nhà cung cấp đến quầy kệ, còn Tiêu dùng xanh góp phần thay đổi thói quen mua sắm, giảm sử dụng sản phẩm gây tác động môi trường. Những chương trình này đồng thời tăng kết nối giữa nhà phân phối, nhà sản xuất và người tiêu dùng”, bà Diệp Hồng Di nhấn mạnh.

Tuy nhiên, chuyển đổi bền vững cũng đòi hỏi môi trường kinh doanh thuận lợi. Doanh nghiệp sản xuất cần hạ tầng, năng lượng ổn định, doanh nghiệp thương mại cần logistics, thị trường, còn doanh nghiệp công nghệ cần vốn, dữ liệu và cơ chế bảo vệ tài sản trí tuệ. Đây là những điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Phát biểu tại lễ trao Giải thưởng Thương hiệu vàng TPHCM năm 2026, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, kỳ vọng các doanh nghiệp tiên phong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, ứng dụng khoa học - công nghệ, tăng cường liên kết và nâng cao vị thế thương hiệu thành phố. TPHCM tiếp tục cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

ÁI VÂN