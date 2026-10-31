Độc đáo nhà máy thủy điện bằng đá chẻ hơn 80 năm ở Đà Lạt

Thủy điện Ankroet (phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là nhà máy thủy điện đầu tiên tại Việt Nam. Công trình độc đáo với vật liệu xây dựng chủ yếu bằng đá chẻ, qua hơn 80 năm, hiện tiếp tục cung cấp điện an toàn, hiệu quả và trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn.

Video: Độc đáo thủy điện xây dựng bằng đá ở Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Nhà máy thủy điện Ankroet nằm sâu trong thung lũng Đan Kia - Suối Vàng, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 15km, được khởi công xây dựng năm 1942, khánh thành năm 1945 và chính thức phát điện 1 năm sau đó.

Công trình ban đầu do người Pháp xây dựng nhằm cung cấp điện cho đô thị nghỉ dưỡng Đà Lạt, gồm 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 600 kW.

Nhà máy thủy điện Ankroet vận hành bền bỉ sau hơn 80 năm

Dấu ấn nổi bật của thủy điện Ankroet là phần lớn công trình được xây dựng bằng đá chẻ, từ đập tràn phía thượng nguồn dài 97m, cao 10m cho đến hệ thống đường hầm dẫn nước xuyên núi dài hơn 500m về nhà máy.

Tất cả tạo thành một khối thống nhất về kết cấu, là điểm nhấn kiến trúc đặc sắc của công trình.

Phía thượng nguồn là đập tràn xây dựng bằng đá chẻ

Vào thập niên 1960, nhằm phục vụ việc xây dựng thủy điện Đa Nhim (ở xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng), Nhà máy thủy điện Ankroet được nâng công suất lên 3.100 kW.

Đến năm 2004, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục nâng công suất nhà máy lên 4.400 kW, đảm nhận nhiệm vụ cung cấp điện cho khu vực Đà Lạt.

Công trình hoàn thành năm 1945, là một trong những công trình xây dựng lớn nhất tại Đà Lạt vào thời điểm đó

Dù trải qua hơn 80 năm, thủy điện Ankroet hiện vẫn rất kiên cố, sở hữu kiến trúc cổ kính hài hòa giữa không gian rừng thông. Nơi đây đã trở thành điểm đến khám phá hấp dẫn với nhiều du khách trong và ngoài nước.

Ông Trần Ngọc Vĩnh Phúc, Quản đốc phân xưởng Nhà máy thủy điện Ankroet, cho biết qua nhiều thế hệ, công trình được giữ gìn và vận hành an toàn, hiệu quả. Đội ngũ công nhân làm việc tại nhà máy luôn phát huy truyền thống, duy trì cảnh quan môi trường cùng các hạng mục luôn sạch sẽ, an toàn.

>> Một số hình ảnh tại thủy điện độc đáo bằng đá chẻ:

Công trình với nét đặc trưng về kiến trúc cổ kính hài hòa giữa rừng thông

Phía xa là hồ Đan Kia - Suối Vàng cung cấp nước vận hành cho nhà máy thông qua hệ thống đường hầm xuyên núi dài 500m

Ống dẫn nước có đường kính 1,6m kéo từ đường hầm vào khu nhà xưởng

Trải qua nhiều thập kỷ, công trình vẫn giữ được kiến trúc ban đầu

Hệ thống cửa chớp thông gió cỡ lớn bên trong nhà máy

Cửa gỗ chính dày gần 10cm, cao khoảng 5m có từ hàng chục năm trước

Phía sau khu nhà vận hành máy phát điện, phần lớn công trình được làm bằng đá chẻ có sẵn tại địa phương

Tổ máy cổ được trưng bày tại khuôn viên nhà máy thủy điện Ankroet

Thiết bị minh chứng cho lịch sử hình thành của công trình độc đáo tại Đà Lạt

ĐOÀN KIÊN