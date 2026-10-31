Diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ và tràn hóa chất quy mô lớn tại TPHCM

Ngày 31-10, Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại một công ty hóa dầu rộng hơn 406ha ở xã Long Sơn, TPHCM.

Tham dự buổi diễn tập có các đồng chí: Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM diễn tập PCCC và CNCH. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo tình huống giả định, lúc 9 giờ 30 phút ngày 31-10, sét đánh vào bồn chứa Butene-1 tại nhà máy, gây nổ lớn khiến 5 công nhân mắc kẹt.

Sóng xung kích từ vụ nổ tiếp tục làm hư hỏng các bồn chứa xăng lân cận, phát sinh nhiều đám cháy lớn trong khu vực đê bao.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGUYỄN TÂN



Cùng thời điểm, sự cố tại cầu cảng nhập Naphtha làm tràn khoảng 5.000 lít hóa chất ra boong tàu và mặt biển.

Tia lửa phát sinh gây cháy lan rộng trên boong tàu, đe dọa an toàn công nghệ, buộc lực lượng chức năng phải ứng phó khẩn cấp.

Phương án diễn tập thực hiện cả trên biển. Ảnh: CATP

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 36 thủy thủ.

Sự cố khiến 6 người bị thương, 6 người thoát nạn bằng xuồng cứu sinh và 24 người nhảy xuống biển trôi dạt.

Cảnh sát huy động phương tiện tiếp cận tàu gặp sự cố trong phương án diễn tập. Ảnh: CATP

Để xử lý tình huống, tổng cộng hơn 2.500 người cùng cảnh khuyển và các thiết bị hiện đại được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát huy động flycam hiện đại phục vụ diễn tập. Ảnh: CATP

Thiếu tướng Dương Đức Hải cho biết, kịch bản diễn tập có mức độ rủi ro rất cao nhưng chưa phải là tình huống xấu nhất. Thực tế, cháy nổ có thể xảy ra trong điều kiện bão lũ, triều cường, giao thông bị chia cắt hoặc tại các công trình ngầm, nhà siêu cao tầng, trung tâm dữ liệu, trạm sạc xe điện.

Đây là những thách thức an ninh phi truyền thống đặt ra đối với siêu đô thị, đòi hỏi cơ chế phối hợp, thông tin, huy động lực lượng, chỉ huy thống nhất phải được xây dựng, chuẩn hóa và thường xuyên diễn tập.

Buổi diễn tập được tổ chức quy mô lớn nhất năm 2026. Ảnh: CATP

Bộ Công an dự kiến xây dựng 3 Trung tâm ứng phó PCCC và CNCH tại các khu vực Bắc - Trung - Nam.

Trong đó, Trung tâm miền Nam đặt tại TPHCM giữ vai trò nòng cốt về lực lượng, phương tiện và huấn luyện chuyên sâu, sẵn sàng chi viện cho toàn khu vực phía Nam.

Hơn 2.500 người cùng 147 phương tiện tham gia diễn tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh, việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại công ty hóa dầu quy mô lớn có ý nghĩa thiết thực, nhằm kiểm tra năng lực xử lý tình huống, cơ chế chỉ huy, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và sự phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra sự cố phức tạp. Qua đó, các lực lượng kịp thời phát hiện những bất cập để hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó trong thực tế.

Cảnh sát tiếp cận khu vực có sự cố cháy nổ trong phương án. Ảnh: KHÁNH CHI

Xe thang được huy động. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Lực lượng y tế tham gia diễn tập. Ảnh: KHÁNH CHI

Lực lượng của quân đội phối hợp. Ảnh: KHÁNH CHI

Cảnh khuyển được huy động diễn tập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Lực lượng chuyên nghiệp xử lý sự cố tràn hóa chất trong diễn tập. Ảnh: KHÁNH CHI

NGUYỄN TÂN - KHÁNH CHI