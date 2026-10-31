Diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ và tràn hóa chất quy mô lớn tại TPHCM

Tham dự buổi diễn tập có các đồng chí: Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM.
Theo tình huống giả định, lúc 9 giờ 30 phút ngày 31-10, sét đánh vào bồn chứa Butene-1 tại nhà máy, gây nổ lớn khiến 5 công nhân mắc kẹt.
Sóng xung kích từ vụ nổ tiếp tục làm hư hỏng các bồn chứa xăng lân cận, phát sinh nhiều đám cháy lớn trong khu vực đê bao.
Cùng thời điểm, sự cố tại cầu cảng nhập Naphtha làm tràn khoảng 5.000 lít hóa chất ra boong tàu và mặt biển.
Tia lửa phát sinh gây cháy lan rộng trên boong tàu, đe dọa an toàn công nghệ, buộc lực lượng chức năng phải ứng phó khẩn cấp.
Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 36 thủy thủ.
Sự cố khiến 6 người bị thương, 6 người thoát nạn bằng xuồng cứu sinh và 24 người nhảy xuống biển trôi dạt.
Để xử lý tình huống, tổng cộng hơn 2.500 người cùng cảnh khuyển và các thiết bị hiện đại được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ.
Thiếu tướng Dương Đức Hải cho biết, kịch bản diễn tập có mức độ rủi ro rất cao nhưng chưa phải là tình huống xấu nhất. Thực tế, cháy nổ có thể xảy ra trong điều kiện bão lũ, triều cường, giao thông bị chia cắt hoặc tại các công trình ngầm, nhà siêu cao tầng, trung tâm dữ liệu, trạm sạc xe điện.
Đây là những thách thức an ninh phi truyền thống đặt ra đối với siêu đô thị, đòi hỏi cơ chế phối hợp, thông tin, huy động lực lượng, chỉ huy thống nhất phải được xây dựng, chuẩn hóa và thường xuyên diễn tập.
Bộ Công an dự kiến xây dựng 3 Trung tâm ứng phó PCCC và CNCH tại các khu vực Bắc - Trung - Nam.
Trong đó, Trung tâm miền Nam đặt tại TPHCM giữ vai trò nòng cốt về lực lượng, phương tiện và huấn luyện chuyên sâu, sẵn sàng chi viện cho toàn khu vực phía Nam.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh, việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại công ty hóa dầu quy mô lớn có ý nghĩa thiết thực, nhằm kiểm tra năng lực xử lý tình huống, cơ chế chỉ huy, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và sự phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra sự cố phức tạp. Qua đó, các lực lượng kịp thời phát hiện những bất cập để hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó trong thực tế.