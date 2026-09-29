Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng đào tạo

Ngày 29-9, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Với hơn 23.000 người học, nhà trường xác định đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tăng cường kết nối doanh nghiệp là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới.

Năm học 2026-2027, Trường Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh 52 ngành trình độ đại học với hơn 6.000 chỉ tiêu, đạt 100% chỉ tiêu; tuyển sinh 17 ngành trình độ thạc sĩ với 472 chỉ tiêu. Đáng chú ý, khoảng 30% tân sinh viên lựa chọn các ngành thuộc lĩnh vực STEM.

Hiện trường có 28 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 8 chương trình đạt chuẩn AUN-QA; đồng thời duy trì quan hệ hợp tác với 265 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong đợt tuyển sinh đại học năm học 2026-2027

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Lê Tuấn Anh nhấn mạnh tinh thần hành động của năm học là “Đổi mới tư duy - Giữ vững kỷ cương, kỷ luật - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Theo đó, nhà trường tiếp tục chuyển từ tư duy “dạy những gì mình có” sang “đào tạo những gì người học cần và xã hội cần”, đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hợp tác doanh nghiệp.

Đối với sinh viên, nhà trường đặt mục tiêu xây dựng môi trường học tập gắn với trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội; qua đó giúp người học phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu mới của thị trường lao động.

Quang cảnh đại biểu dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Đại học Thủ Dầu Một

“Chúng ta không chạy theo hình thức, không bằng lòng với những kết quả trên giấy tờ, mà phải hướng đến những sản phẩm cụ thể, những giá trị cụ thể và những chuyển biến có thể nhìn thấy, đo lường và đánh giá được”, PGS.TS Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.

Dịp này, Trường Đại học Thủ Dầu Một khen thưởng các tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong tuyển sinh, qua đó ghi nhận kết quả nổi bật của người học ngay từ đầu năm học.

TÂM TRANG