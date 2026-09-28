TPHCM: Công bố quyết định thành lập, kiện toàn lãnh đạo các trường học xã Long Sơn

Sáng 28-9, UBND xã Long Sơn tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập trường học và điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý các trường trên địa bàn.

Xã Long Sơn công bố các quyết định thành lập trường học và điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý các trường trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND xã Long Sơn công bố quyết định thành lập Trường Mầm non Tuổi Thơ trên cơ sở hợp nhất Trường Mầm non Tuổi Thơ (cũ) và Trường Mầm non Hướng Dương.

Sau khi hợp nhất, Trường Mầm non Tuổi Thơ đặt trụ sở tại số 456 đường 28-4, thôn 6; phân hiệu đặt tại thôn 1.

Cùng với đó, UBND xã Long Sơn công bố quyết định thành lập Trường Tiểu học Long Sơn trên cơ sở hợp nhất Trường Tiểu học Long Sơn 1 và Trường Tiểu học Long Sơn 2. Trụ sở trường đặt tại thôn 6, phân hiệu đặt tại thôn 1.

Lãnh đạo xã Long Sơn trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý giáo dục trên địa bàn.

Sau khi hợp nhất, hai trường mới được thành lập tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, hồ sơ học sinh, hồ sơ viên chức, người lao động, hồ sơ chuyên môn... theo quy định. Học sinh đang theo học tại các trường trước khi hợp nhất tiếp tục được học tập tại 2 trường thành lập mới, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Viên chức, người lao động đang cũng được bố trí công tác phù hợp theo nhu cầu vị trí việc làm của các nhà trường và theo quy định của pháp luật.

Cùng với việc thành lập hai trường mới, UBND xã Long Sơn cũng kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý.

Sau hợp nhất cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động được bố trí công tác phù hợp với vị trí việc làm và nhu cầu của nhà trường.

Đối với Trường Tiểu học Long Sơn, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Sơn 2 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Sơn kể từ ngày 1-9-2026, thời hạn 5 năm.

Bà Lê Thị Thu Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Sơn 2 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Sơn kể từ ngày 1-9-2026 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Bà Phạm Thị Kim Kích, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Sơn 1 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Sơn, thời hạn 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Đối với Trường Mầm non Tuổi Thơ, bà Kiều Thị Chuyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ kể từ ngày 1-9-2026, thời hạn 5 năm. Bà Lưu Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương và bà Đỗ Ngọc Diệu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ (cũ) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ, cùng thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-9-2026.

KHÁNH CHI